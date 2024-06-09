Bulgaristan seçimleri için elektronik cihazla oylar atılıyor

Bulgaristan'da seçimler için oylar elektronik cihazlarda kullanılıyor. Bulgaristan'da yapılan genel seçim için Tekirdağ'da yaşayan çifte vatandaşlar da oy kullanma işlemine başladı.

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Bulgaristan seçimleri için elektronik cihazla oylar atılıyor

Bulgaristan hükümeti parlamento seçimleri için 6. defa sandık başına gidiyor. Bulgaristan'daki genel seçim için Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlar oy kullanma işlemine 07.00 itibarıyla başladı. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan 50. Yıl Ortaokulunda da sandık kuruldu.

Tekirdağ'da yaşayan çifte vatandaşlar sabahın erken saatinde sandık başına gelerek elektronik cihazlarda oylarını kullandı.

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Öte yandan, seçimler için Tekirdağ'da 20 sandık kuruldu.

Kaynak: İHA

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