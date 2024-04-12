Ünlü astrolog, güneş tutulmasında dehşet saçtı! Cinayetlerin ardından intihar etti

Kısa bir süre sonra aracında ölü olarak bulunan Danielle Johnson, kendisini "ilahî şifacı" olarak tanıtıyor ve çevrimiçi "aura arındırmaları ve burç okumaları” yapıyordu. Johnson, sosyal ağlarda kendisini Ayoka olarak adlandırıyor ve çeşitli komplo mesajları yayımlıyordu.



“Ayoka”, geçen hafta, X'te bir mesaj yayınlayarak, güneş tutulmasını "ruhanî savaşın zirvesi" ile karşılaştırdı ve herkesin "taraf seçmesi" gerektiğini söyledi. Bir başka paylaşımında ise "Kıyamet burada!" dedi.

Los Angeles Times gazetesine göre, pazartesi sabahı, güneş tutulmasından birkaç saat önce, 29 yaşındaki eski bir asker olan erkek arkadaşını bıçakladı.

İKİ ÇOCUĞUNU OTOYOLA ATTI, BİRİ ÖLDÜ

Gazetenin haberine göre, Johnson, Porsche Cayenne marka arabasıyla iki kızıyla birlikte kaçtı, ancak daha sonra çocuklarını arabadan dışarı itti.



Dokuz yaşındaki büyük kız hayatta kaldı, ancak sekiz aylık bir bebek olan küçük kız kardeşi ölü bulundu. Polis, daha sonra sahil yolunda, saatte 160 km hızla bir ağaca çarpan aracı buldu. Gazeteye göre, Danielle Johnson, feci kazada hayatını kaybetti.