UNICEF'ten acı açıklama: Gazze, çocuklar için mezarlığa dönüşüyor

İsrail ile Filistin arasında yaşanan savaş 25. gününde tüm şiddetiyle sürerken, Gazze'deki çocuk ölümlerine dikkat çeken UNICEF Sözcüsü James Elder, "Gazze'de artan çocuk ölümlerinden endişe duyuyoruz. Gazze, çocuklar için mezarlığa dönüşüyor" dedi.

UNICEF'ten acı açıklama: Gazze, çocuklar için mezarlığa dönüşüyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'deki çocuk ölümlerinden endişe duyduklarını ve Gazze'nin çocuklar için mezarlığa dönüştüğünü belirtti.

Elder, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında, İsrail ile Filistin arasında devam eden çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'deki çocukların, 7 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalardan olumsuz etkilendiğini vurgulayan Elder, "Gazze'de artan çocuk ölümlerinden endişe duyuyoruz. Gazze, çocuklar için mezarlığa dönüşüyor" ifadelerini kullandı.

Elder, UNICEF'in çatışmalar için acil ateşkes ve Gazze'ye insani yardım malzemelerinin kesintisiz ulaştırılması çağrısını yineleyerek "Gazze'deki çocuklar yalnızca bombardımanlar nedeniyle ölmüyor, onlar ihtiyaç duydukları tıbbi bakım eksikliği nedeniyle de ölüyor" dedi.

Kaynak: AA

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