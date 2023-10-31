Saldırıların şiddeti arttı: İsrail Ordusu kara harekatından görüntüler yayınladı

Hamas'ın İsrail'e yönelik başlattığı Aksa Tufanı operasyonunun 25. günündeyiz.

Savaşın şiddeti her geçen gün artarken, İsrail hem hava saldırılarıyla hem de kara harekatıyla sivil hedefleri vurmaya devam ediyor.

İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 8 bin 525’e yükselirken 2 bin kişinin de kaybolduğu belirtildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki birliklerin kara operasyonu sırasında Hamas mensuplarıyla çatışmaya girdiği belirtildi.

Hamas mensuplarının tanksavar füze ve makineli tüfek kullandığı belirtilen açıklamada, çatışma anlarının ve kara operasyonunun görüntüsü paylaşıldı.

Operasyondan görüntüler:

HAMAS'TAN AÇIKLAMA

İzzeddin el-Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada da ise, İsrail askerleriyle Gazze'nin güneyinde çatışmalar yaşandığı, El Yasin 105 füzeleriyle İsrail'e ait 4 askeri aracın vurulduğu ifade edildi. Ayrıca Gazze'nin kuzeybatısındaki 2 İsrail tankının ve buldozerinin de füzelerle hedef alındığı aktarıldı.

Kaynak: İHA