Saadet Partisi, İsrail için suç duyurusunda bulundu: ''Katil İsrail, işbirlikçi AKP''

''HADDİ AŞMADA DUR DURAK BİLMEYEN ŞEYTAN İSRAİL, HER GEÇEN GÜN ZULMÜNÜ ARTIRDI''

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı İsrail hakkında suç duyurusunda bulundu. Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:





''Bugün burada; Filistinli kardeşlerimizin maruz kaldığı insan hakları ve savaş hukuku ihlalleri ile soykırım suçları sebebiyle, tüm bu suçların faili olan İsrailli yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere toplandık.

İsrail işgal rejimi; 1948’den bu yana adım adım Filistin topraklarını işgal etmekte; akıl almaz zulüm ve cinayetlerle dünyanın gözü önünde bir soykırım gerçekleştirmektedir. Geçmişte; Deir Yasin Köyünde, Şabra ve Şatilla’da, El Halil’de, Kudüs’te gerçekleşen katliamlarına, 2023 senesinde Gazze’de devam ediyorlar.

7 Ekim günü, Filistinli direnişçilerin meşru müdafaa hakkını kullanmaya başlamasından sonra, terör rejimi İsrail, dünya çapında, büyük bir algı operasyonuna başladı. Filistinlileri terörist, kendilerini ise mazlum göstermeye çalışarak, alçakça bir manipülasyona giriştiler. Sözde aydınlar, sözde akademisyenler, en büyük medya grupları, global şirketler bu sahtekarlığa destek verdi.

Ancak… Yalancının mumu yatsıyı göremeden söndü; haddi aşmada dur durak bilmeyen şeytan İsrail, her geçen gün zulmünü artırdı.''

GAZZE ADETA BİR TOPLU MEZARA DÖNÜŞTÜRÜLMEYE ÇALIŞILIYOR

''Yeryüzünün en zalim terör örgütü İsrail, dünyanın gözleri önünde, alçak saldırılarından birini daha gerçekleştirdi: “Bu kadar da alçalmazlar” zannıyla hastane bahçesine, otoparkına çoluk çocuk yerleşen binlerce mazlumu güdümlü MK-84 füzesiyle vurdu. Evet, katil İsrail, masumların sığındığı bir hastaneyi acımasızca vurdu... Binden fazla masumu oracıkta katletti. Sonu gelmeyen bu alçak saldırılar hala çocuk hastanelerini, ambulansları, evleri bombalanıyor; fosfor bombalarıyla her gün yeni savaş suçları işleniyor; su, elektrik ve internet kesilerek Gazze adeta bir toplu mezara dönüştürülmeye çalışılıyor.

Tarihin sayfalarında utançla bahsedilecek, binlerce yıl geçse dahi lanetle anılacak bir katliamı gerçekleştirdiler. Rusya – Ukrayna savaşında bütün uluslararası kamuoyunu harekete geçiren uluslararası hukukçular, sözde barışı sağlayacak olan kurumlar… İnsanlığın önüne sunmuş olduğunuz bütün hukuk müktesebatı, Filistinli çocukların cansız bedenleri altında ezilmiştir, yok hükmündedir!''

Kaynak: Gerçek Gündem