UNICEF Duyurdu: İsrail Lübnan'da 7 Çocuğu Öldürdü

UNICEF, yaptığı duyuruda İsrail'in Lübnan'a gerçekleştirdiği hava saldırıları sonucunda 7 çocuğun daha yaşamını yitirdiğini bildirdi.

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UNICEF Duyurdu: İsrail Lübnan'da 7 Çocuğu Öldürdü

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İsrail'in son 48 saatte Lübnan'a düzenlediği 3 hava saldırısında 7 çocuğun öldüğünü duyurdu.

UNICEF Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Şubesinin X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, konuya ilşikin bilgi verildi.

Açıklamada, raporlara göre, İsrail'in son 48 saatte düzenlediği 3 hava saldırısında Lübnan'da 7 çocuğun öldüğü belirtildi.

UNICEF'in açıklamasında, "İsrail saldırılarında ölen çocukların hayalleri ve umutlarının Lübnan'da devam eden şiddet nedeniyle bir anda yarıda kaldığı" ifade edildi.

Çocukların korunmasının zorunlu olduğu vurgulanan açıklamada, İsrail ve Lübnan'daki taraflara "derhal ateşkes" çağrısında bulunuldu.

Kaynak: AA

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