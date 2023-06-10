'Unabomber' takma adıyla biliniyordu: ABD'li matematikçi hücresinde ölü bulundu

ABD'de, 1996'da yakalanana kadar ''Unabomber'' takma adını kullanarak 18 yıl boyunca bombalı saldırılar düzenleyen Ted Kaczynski 81 yaşında hayatını kaybetti.

ÖLÜ BULUNDU

ABD'deki Federal Cezaevleri Bürosu, Ted Kaczynski'nin Cumartesi sabahı saat 12:25 civarında Butner, Kuzey Karolina'daki Federal Tıp Merkezi'ndeki hücresinde ölü olarak bulunduğunu açıkladı.

THEODORE KACZYNSKİ KİMDİR?

Theodore Kaczynski, 1942 doğumlu, Harvard Matematik mezunu. Michigan Üniversitesinden, master ve doktora derecelerini almış, Berkeley Üniversitesinde iki sene matematik profesörü olarak çalışmış ve bir süre sonra şehir dışıda yaşamaya karar vermiş. Açıldığı zaman patlayan mektup bombaları, üniversitelerin teknik ve bilgisayar ile ilgilenen bölümleri ve burada çalışan akademisyenlere, havaalanları ve en son olarak California ormancılık birliği başkanına yollamış ve eylemlerine 95'te son verdi. FBI 'unabomber'ı yakalamak için kendi içinde özel bir departman bile kurdurmuştu. Kendisiyle ilgili aramalar ve ipuçları kardeşinin kendisinden şüphe etmesi ve FBI a haber verene kadar yıllar boyunca sonuç vermez. Yakalandıktan sonra Kaczynski'ye paranoid şizofreni teşhisi konularak FBI'ı peşinden 18 sene koşturmuş ve yakalanmamış birinin efsane olmasının önüne geçmeye çalışılıyor.

'UNABOMBER MANİFESTOSU'

Manifesto genel olarak sanayi devrimiyle başlayan ve bugün için de devam eden sanayi ve teknolojik gelişimin yarattığı felaketler ve çıkış yolları üzerinde duruyor. Manifestosundaki bazı önemli pasajlar ise şöyle; "23.Biz, bu nedenle, endüstriyel sisteme karşı bir devrimi savunuyoruz. Bu devrim, şiddetli veya şiddetsiz olabilir; hemen gerçekleşebilir veya birkaç on yıla yayılarak görece daha aşamalı olabilir... Amacı ise hükümetleri değil, bugünkü toplumun ekonomik ve teknolojik temelini yıkmak olacaktır." "203.Yanında bir fıçı şarapla oturan bir alkolik düşünün. Onun kendi kendine şunları söylemeye başladığını farz edin: "Aşırıya kaçılmadan içilirse şarabın bir zararı yoktur. Hatta, dediklerine göre az miktarda şarap faydalıdır bile! Eğer sadece ufak bir kadeh içersem bana bir zararı dokunmaz.." Daha sonra ne olacağını hepiniz biliyorsunuz. Teknolojik toplumun aynen bir fıçı şarabın yanıbaşındaki bu alkoliğe benzediğini asla unutmayın."

Kaczynski'ye paranoid şizofreni teşhisi konuluyor, yani "bir delinin zırvalarını okumayın, okuduysanız da inanmayın" çağrısı yapılıyor açıktan. Bu teşhiste, FBI'I peşinden 18 sene koşturmuş ve yakalanmamış birinin efsane olmasının önüne geçme çabası da sezmek mümkün.