Ukrayna'da Savaşın Ateşi Sönmüyor! 8 Sivil Öldü, 44 Yaralı

Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim bitmiyor. Rusya'nın, Ukrayna'ya yaptığı saldırı haberlerine her gün bir yenisi daha ekleniyor. Ukraynalı yetkililer, Rus ordusunun son 24 saatte ülkenin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda çok sayıda ev ve binanın hasar gördüğünü, 8 kişi hayatını kaybederken 44 kişinin de yaralandığını bildirdi.

'1370 RUS ASKERİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada Ukrayna ordusunun son 24 saatte Rus ordusuna ait çok sayıda tank, zırhlı araç, top, hava savunma sistemi, insansız hava aracı, araç ve özel ekipmanı imha ettiği belirtilirken, bu saldırılarda ayrıca "1370 Rus askerini etkisiz hale getirildiği" aktarıldı.

Açıklamada, Rus ordusunun dün Ukrayna birlikleri ve yerleşim alanları mevzilerine füze, güdümlü bombalarla ve 71 hava saldırısı düzenlediği kaydedilirken, Rusların ayrıca Ukrayna'ya, 32 adet insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediği, bu İHA’ların 24'ünün vurularak imha edildiği belirtildi.

Kaynak: AA