Ukrayna'da kan donduran olay! Bir şahıs köy meclisine el bombası attı: 1 kişi öldü, 6 kişi ağır yaralandı

Sosyal medyada paylaşılan video izleyenlerin kanını dondurdu.

Ukrayna'nın Transkarpatya bölgesindeki Keretsky köy meclisine giren bir şahıs, milletvekillerini tehdit ederek, cebindeki el bombalarını çıkartıp üzerlerine attı.

Toplamda 3 adet el bombası atan kişi, ortalığı kan gölüne çevirdi.

Bombaların birbiri ardına patlamasının ardından bombayı bırakan şahıs olay yerinde can verdi.

Ayrıca 6'sı ağır olmak üzere 26 kişi yaralandı.