Ukrayna'da kan donduran olay! Bir şahıs köy meclisine el bombası attı: 1 kişi öldü, 6 kişi ağır yaralandı
Ukrayna'da bir köy meclisine giren bir şahıs, odaya 3 adet el bombası bıraktı. Patlamalar sonucu saldırgan olay yerinde öldü, 6 vekil ağır yaralandı.
Sosyal medyada paylaşılan video izleyenlerin kanını dondurdu.
Ukrayna'nın Transkarpatya bölgesindeki Keretsky köy meclisine giren bir şahıs, milletvekillerini tehdit ederek, cebindeki el bombalarını çıkartıp üzerlerine attı.
Toplamda 3 adet el bombası atan kişi, ortalığı kan gölüne çevirdi.
Bombaların birbiri ardına patlamasının ardından bombayı bırakan şahıs olay yerinde can verdi.
Ayrıca 6'sı ağır olmak üzere 26 kişi yaralandı.
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