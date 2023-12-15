Ukrayna'da kan donduran olay! Bir şahıs köy meclisine el bombası attı: 1 kişi öldü, 6 kişi ağır yaralandı

Ukrayna'da bir köy meclisine giren bir şahıs, odaya 3 adet el bombası bıraktı. Patlamalar sonucu saldırgan olay yerinde öldü, 6 vekil ağır yaralandı.

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Ukrayna'da kan donduran olay! Bir şahıs köy meclisine el bombası attı: 1 kişi öldü, 6 kişi ağır yaralandı

Sosyal medyada paylaşılan video izleyenlerin kanını dondurdu.

Ukrayna'nın Transkarpatya bölgesindeki Keretsky köy meclisine giren bir şahıs, milletvekillerini tehdit ederek, cebindeki el bombalarını çıkartıp üzerlerine attı.

Toplamda 3 adet el bombası atan kişi, ortalığı kan gölüne çevirdi.

Bombaların birbiri ardına patlamasının ardından bombayı bırakan şahıs olay yerinde can verdi.

Ayrıca 6'sı ağır olmak üzere 26 kişi yaralandı.

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