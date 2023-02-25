Ukrayna savaşının yıldönümü: 'Rusya için zaferin tanımı yok, Çin desteğine ihtiyaçları var'

GERÇEK GÜNDEM - Rusya'nın, 2014'te Kırım'ı ilhak etmesinin ardından 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya savaş açmasının üzerinden bir yıl geçti. Rusya’nın Ukrayna işgali, dünyanın çeşitli yerlerinde protesto edildi ve hayatını kaybedenler anıldı.

Başkent Kiev'in kısa süre içinde düşeceğine inanılırken Ukrayna, Batı'nın silah desteğiyle 365 gündür Rus işgaline direniyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski savaşın yıl dönümünde yaptığı konuşmada, "Hayatımızın en zor günü. Modern tarihimizin en zor günü. Sabah erken saatte uyandık ve bir daha uyumadık" dedi. Zelenski, ayrıca 2023'ün Ukrayna için zaferin yılı olacağını söyledi.

"RUSYA, ZAFER TANIMINI YENİDEN YAPMALI"

Emekli Tuğgeneral Nejat Eslen, ilk günden bugüne savaşta yaşananları Gerçek Gündem’e değerlendirmelerde bulundu.

Nejat Eslen; "Rusya, savaşı Kiev’i ele geçirerek mevcut Ukrayna yönetimini değiştirmek ve Ukrayna’yı nüfuz alanına dahil ederek NATO’nun genişlemesini durdurmak amacı ile başlattı” dedi.

(Nejat Eslen)

Rus ordusunun yetersiz kalmasına dikkat çeken Eslen, şöyle devam etti:

“Ukrayna ordusunun Batı desteğinde hazırlığını ve direncini doğru hesaplayamayan Rus generallerin yönetimindeki Rus ordusu, çok geniş bir cephede çoklu askeri hedeflere yöneldi ve yetersiz kaldı. Savaş şimdi Ukrayna’nın güney doğusunda belli bir coğrafyada dengelenmiş durumda. Batı destekli Ukrayna için savaşta zaferin tanımı basit ve açık; Rus ordusunu Ukrayna topraklarından çıkarmak.

Aynı şeyi Rus ordusu ve Putin için ifade etmek zor. Rus ordusu, bu şartlarda neyi sağlarsa zaferi elde etmiş olacak? Bu husus belirsiz ve Putin’in bu şartlarda zaferin tanımını yeniden yapması gerekmekte.”

"PUTIN'E BAŞARI İÇİN BÜYÜK DESTEĞİ ÇİN VEREBİLİR"

Zamanın Rusya ve devlet başkanı Vladimir Putin’in aleyhine çalıştığını söyleyen Nejat Eslen, “Putin’in başarı için büyük desteğe ihtiyacı var. Bu desteği sadece Çin sağlayabilir. Çin ise ciddi bir ABD baskısı altında” dedi.

Eslen şunları ifade etti:

“Ukrayna ordusu, batıdan aldığı silahlarla Rus ordusunu Ukrayna topraklarından çıkarmaya çalışacak. Rus ordusu ise Ukrayna ordusunun saldırılarını geri püskürtüp ilerlemeye devam edecek. Nereye kadar ilerleyecek, ilerleyebilecek? İşte bu belirsiz.

Zaman Rusya’nın ve Putin’in aleyhine çalışıyor. Savaşı kaybetmesi Putin’in kaderini, Rusya’nın tarihini değiştirebilir. Putin’in başarı için büyük desteğe ihtiyacı var. Bu desteği sadece Çin sağlayabilir. Çin ise ciddi bir ABD baskısı altında.

ABD, Ukrayna’da Slavları Slavlarla savaştırarak Rusya’nın stratejik tahditlerini ortaya koydu. Bu durumun ciddi jeopolitik yansıması olacak. Rusya artık küresel güç mücadelesinde ABD karşısında etkin bir rakip olamaz. Yine de unutmayalım Putin’in elinde nükleer silahları var.”

Kaynak: Gerçek Gündem