Rusya'dan Kiev'e saldırı: 3 kişi öldü
Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesine bağlı Rjişçiv şehrine düzenlenen Rus saldırılarında 3 sivilin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.
Ukrayna Acil Durumlar Servisinin (DSNS) Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Kiev bölgesine bağlı Rjişçiv şehrine Rus güçlerince saldırılar düzenlendiği belirtildi.
Sabaha karşı gerçekleşen saldırıda 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı bilgisine yer verilen açıklamada, 4 sivilin ise enkaz altında kaldığı kaydedildi.
Olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edilen açıklamada, saldırılar sonucu 2 konutun ve bir lise binasının kısmen yıkıldığı bildirildi.
Ukrayna basınındaki haberlerde, saldırının insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlendiği iddia edildi.
Kaynak: AA