Rusya'dan Kiev'e saldırı: 3 kişi öldü

Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesine bağlı Rjişçiv şehrine düzenlenen Rus saldırılarında 3 sivilin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Rusya'dan Kiev'e saldırı: 3 kişi öldü

Ukrayna Acil Durumlar Servisinin (DSNS) Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Kiev bölgesine bağlı Rjişçiv şehrine Rus güçlerince saldırılar düzenlendiği belirtildi.

Sabaha karşı gerçekleşen saldırıda 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı bilgisine yer verilen açıklamada, 4 sivilin ise enkaz altında kaldığı kaydedildi.

Olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edilen açıklamada, saldırılar sonucu 2 konutun ve bir lise binasının kısmen yıkıldığı bildirildi.

Ukrayna basınındaki haberlerde, saldırının insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlendiği iddia edildi.

Kaynak: AA

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