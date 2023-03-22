IMF’den Ukrayna’ya 15 milyar dolarlık destek!

Uluslararası Para Fonu (IMF), Ukrayna'nın Rusya'nın işgalinden bu yana aldığı en büyük destek paketlerinden biri olarak Ukrayna ile 15,6 milyar dolar değerinde finansman konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.

IMF’nin savaş halindeki bir ülkeye vereceği ilk kredi olacak bu yardımın önümüzdeki haftalarda onaylanması bekleniyor. Bu yardım aynı zamanda Ukrayna'nın Rusya'nın işgalinden bu yana aldığı en büyük finansman paketlerinden biri olacak.

Kısa süre önce “olağanüstü derecede yüksek belirsizlikle” karşı karşıya olan ülkelere kredi verilmesine olanak sağlayacak yeni bir kural değişikliğine giden IMF, Bu önlemin "ülke yetkililerinin ve ekonomik politikalarının ulaşamayacağı dışsal şoklar" yaşayan ülkeleri kapsayacağını belirtti.

BBC’nin haberine göre; IMF yetkilisi Gavin Gray, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ekonomi üzerinde yıkıcı bir etkiye sahip olmaya devam ediyor: 2022'de faaliyet yüzde 30 azaldı, sermaye stokunun büyük bir kısmı yok edildi ve yoksulluk seviyeleri tırmandı” açıklamalarında bulundu.

UKRAYNA EKONOMİSİNİN BÜYÜMESİ BEKLENİYOR

IMF, Ukrayna ekonomisinin bu yıl hafif bir büyüme kaydetmesini bekliyor.

Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal, fonun "tüm kritik harcamaları finanse edip, makroekonomik istikrarı sağlamasına ve diğer uluslararası ortaklarla etkileşimimizi güçlendirmesine" yardımcı olacağını belirtti.

ABD’DEN UKRAYNA’YA DESTEK DEVAM EDİYOR

IMF’nin en büyük hissedarı olan ABD, Ukrayna'ya harcanan para açısından en büyük katkıyı yapan ülke konumunda bulunuyor.

Bu yılın başlarında Başkan Joe Biden, Ukrayna'ya yaklaşık yarım milyar dolar daha ABD askeri yardımı yapacağını duyurdu.

Kaynak: Gerçek Gündem