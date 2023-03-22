İngiltere’de enflasyon şubatta beklentileri aştı

İngiltere'de enflasyon şubatta yıllık bazda yüzde 10,4 arttı.

Son Güncelleme:
İngiltere’de enflasyon şubatta beklentileri aştı

İngiltere’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubatta yıllık bazda yüzde 10,4 ile tahminlerin üzerinde artış kaydetti.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nin (ONS) verilerine göre, ülkede TÜFE şubatta bir önceki aya göre yüzde 1,1, yıllık bazda ise yüzde 10,4 artış kaydetti.

TÜFE'nin şubatta aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 9,9 artması bekleniyordu.

ONS’den yapılan açıklamada, şubatta hane halkının doğalgaz, elektrik ve akaryakıt fiyatlarındaki artışların enflasyon üzerinde etkili olduğu belirtildi.

Ülkede şubat ayı itibariyle alkollü ve alkolsüz ürünlerin fiyatlarındaki artışın son 45 yılın en yüksek oranına ulaştığı belirtilen açıklamada, Avrupa’da sert iklim şartları ve yoğun yağışların İngiltere’ye yapılan taze sebze ve meyve ithalatını ciddi şekilde aksattığı, bu durumun gıda krizi ile karşı karşıya kalan marketlerdeki taze gıda fiyatlarını arttırdığı ifade edildi.

Kaynak: AA

Etiketler
Enflasyon
Son Güncelleme:
Bamya yemeğine lezzet katan tüyo! Çok daha iyi pişiyor Bamya yemeğine lezzet katan tüyo! Çok daha iyi pişiyor
IMF’den Ukrayna’ya 15 milyar dolarlık destek! IMF’den Ukrayna’ya 15 milyar dolarlık destek!
Birleşmiş Milletler'den 'vampir gibi' uyarısı: Küresel su krizi yakın Birleşmiş Milletler'den 'vampir gibi' uyarısı
Limon kabuklarını atmayın. Hemen bunu yapın! Anında etkisi başlıyor Limon kabuklarını atmayın. Hemen bunu yapın! Anında etkisi başlıyor
ÇOK OKUNANLAR
Seçim öncesi canlı yayında son anketi açıkladı: '20 yılda olmayan bir durumla karşı karşıyayız' Seçim öncesi canlı yayında son anketi açıkladı: '20 yılda olmayan bir durumla karşı karşıyayız'
Herkesin merak ettiği sonuç ankette ortaya çıktı: İşte seçim ikinci tura kalırsa yaşanacak senaryo Herkesin merak ettiği sonuç ankette ortaya çıktı: İşte seçim ikinci tura kalırsa yaşanacak senaryo
2 gün önce tamamlanan anketin sonucu belli oldu: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkan tablo 2 gün önce tamamlanan anketin sonucu belli oldu: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkan tablo
MetroPOLL anketinde resmen çakıldılar: Erdoğan ve Bahçeli'ye kötü haber Son ankette resmen çakıldılar: Erdoğan ve Bahçeli'ye kötü haber
Son anketin sonuçları açıklandı: Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki fark 10 puandan fazla Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki fark 10 puandan fazla