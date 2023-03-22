Birleşmiş Milletler'den 'vampir gibi' uyarısı: Küresel su krizi yakın

ABD'nin New York şehrinde, bugün aşlayacak ve üç gün sürecek su zirvesi gerçekleştirilecek. Bu toplantı, 1977'den sonra gerçekleştirilecek olan ilk büyük BM su zirvesi olarak dikkat çekiyor.

Toplantıdan önce yayımlanan raporda dünya için "vampir gibi aşırı tüketim ve aşırı gelişmenin sebep olduğu tehlikeli bir yolda körü körüne seyahat ediyor" benzetmesi yapıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "insanlığın can damarı" olan suyun "sürdürülemez kullanım, kirlilik ve kontrolsüz küresel ısınma" nedeniyle tükendiğini söyledi.

IPCC (Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli) uzman paneli tarafından pazartesi günü yayımlanan en son BM iklim raporuna göre, "Dünya nüfusunun yaklaşık yarısı şu anda yılın en azından bir bölümünde şiddetli su kıtlığı yaşıyor".

Raporun baş yazarı Richard Connor BBC'ye verdiği demeçte, "Raporumuzda 3,5 milyar kadar insanın yılda en az bir ay su sıkıntısı altında yaşadığını görüyoruz. Küresel nüfusun yaklaşık yüzde 10'unun şu anda yüksek veya kritik su sıkıntısı olan bölgelerde yaşıyor" açıklamalarında bulundu.

“BU SORUNU ELE ALMAZSAK, KESİNLİKLE KÜRESEL BİR KRİZ OLACAK”

BM ve Unesco tarafından yayımlanan rapor, aşırı tüketim ve kirlilik nedeniyle "kıtlığın yaygın hale geldiği" uyarısında bulunurken, küresel ısınmanın hem bol su bulunan hem de halihazırda sıkıntıda olan bölgelerde mevsimsel su kıtlığını artıracağı uyarısında bulunuyor.

BM Genel Sekreter Yardımcısı Usha Rao Monari, "Bu sorunu ele almazsak, kesinlikle küresel bir kriz olacak" açıklamasında bulundu.

Tacikistan ve Hollanda hükümetlerinin ortaklaşa ev sahipliği yaptığı zirveye 100 bakan ve bir düzine devlet ve hükümet başkanı da dahil olmak üzere yaklaşık 6 bin 500 katılımcı katılacak.

Kaynak: Gerçek Gündem