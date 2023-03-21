Kenya'da gösteriler büyüyor: Çok sayıda kişi gözaltına alındı!

Kenya’da halk, temel ihtiyaç ürünlerindeki fiyat artışları ile yerel para biriminin ABD Doları karşısında yaşadığı değer kaybı nedeniyle hükümete tepki gösteriyor.

Ülkede düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde polis, hükümet binalarının çevresinde toplanan göstericilere göz yaşartıcı gaz, tazyikli su ile müdahale etti.

238 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bugün de devam eden gösterilerde şu ana kadar 31 polis memurunun yaralandığı bildirilirken, toplam 238 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

MUHALEFET LİDERİ ÇAĞRI YAPMIŞTI

Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen seçimlerin hileli olduğunu öne süren muhalefet lideri Raila Odinga, Kenyalılara sokağa çıkarak hükümete karşı öfkelerini dile getirmeleri çağrısında bulunmuştu.

"TAVİZ VERMEYECEĞİZ"

Kenya hükümet yetkilileri ise muhalefetin desteklediği protestolara karşı taviz vermeyeceğini açıklamış, İçişleri Bakanı Kithure Kindiki kamu düzenini bozmaya çalışan herkesin yargılanacağını ifade etmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem