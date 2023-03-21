Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem

Pakistan'da Afganistan, Hindistan, Tacikistan ve bazı Orta Asya ülkelerinde de hissedilen 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem

Pakistan'da şiddetli bir deprem meydana geldi. Sarsıntının Afganistan, Hindistan, Tacikistan ve bazı Orta Asya ülkelerinde de güçlü şekilde hissedildiğine dair yerel medyadan haberler geliyor. 

Depremin can ve mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor. 

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda depremin şiddetinin 7,7 şiddetinde olduğu iddia ediliyor.

Kabil, İslamabad, Yeni Delhi ve bölgedeki birçok kentte vatandaşların panik içerisinde sokaklara kaçtığı ve depremin 30 saniye sürdüğü belirtildi.

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