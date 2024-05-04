Ukrayna, Rusya'da Zelenskiy'nin arananlar listesine alındığı haberlerini yalanladı: Rus propagandasının çaresizliği

Ukrayna, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Rusya'da arananlar listesine alındığına ilişkin bilgilerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, 'Rus devleti ve propagandasının çaresizliğinin kanıtı' dedi.

Ukrayna, Rusya'da Zelenskiy'nin arananlar listesine alındığı haberlerini yalanladı: Rus propagandasının çaresizliği

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Zelenskiy'nin Rusya'da arananlar listesine alındığına ilişkin bilgilerin, Rus devleti ve propagandasının çaresizliğinin kanıtı olduğunu belirtti.

'PUTİN'İN TUTUKLANMASINA İLİŞKİN KARAR GERÇEK'

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada 'Rusya İçişleri Bakanlığının Zelenskiy'nin sözde arananlar listesine alındığını açıkladığı yönündeki bilgilerin, Rus devleti ve propagandasının çaresizliğinin bir kanıtı olduğu' ifadelerine yer verilirken, Uluslararası Ceza Mahkemesinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaş suçu işlediği şüphesiyle tutuklanmasına ilişkin kararın gerçek olduğuna ve bu kararın 123 ülkede uygulanabilirliğine işaret edildi.​​​​​​​

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