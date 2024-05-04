İsrail askerleri enkazdan kurtulmaya çalışan Filistinlilere ateş açtı: 6 ölü

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da bir evin enkazından çıkmaya çalışan Filistinlilere ateş açtı. Korkunç olayda, 6 Filistinli hayatını kaybetti.

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İsrail askerleri enkazdan kurtulmaya çalışan Filistinlilere ateş açtı: 6 ölü

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail ordusuna ait bir buldozerin Tulkerim kentine bağlı Deyr el-Ğusun beldesinde bir evi yıktığı ve yıkıntıdan kurtulmaya çalışırken öldürülen Filistinli sayısının 6’ya yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin Filistin'e ait ambulansın cenazelere ulaşmasına izin vermediği kaydedildi.

Öte yandan hayatını kaybeden Filistinlilerin kimliğine ilişkin henüz bir bilgiye ulaşılamadı.

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