İsrailli yetkili: Hamas ile anlaşma sağlansa da Gazze'ye saldırılar sürecek

İsrail ve Hamas arasında esir takası görüşmeleri devam ederken, İsrailli bir yetkili, Hamas ile anlaşma sağlansa da Gazze'ye yönelik saldırıların süreceğini iddia etti.

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İsrailli yetkili: Hamas ile anlaşma sağlansa da Gazze'ye saldırılar sürecek

İsrailli bir yetkili, İsrail ve Hamas arasındaki dolaylı esir takası görüşmeleri hakkında bilgi verdi.

Times Of Israel gazetesine açıklamalarda bulunan İsrailli yetkili, Tel Aviv yönetiminin Hamas ile esir takası mutabakatı için yürütülen dolaylı müzakerelerde anlaşma sağlansa da Gazze’deki saldırılarını sonlandırmayacaklarını belirtti.

İsrailli yetkili ayrıca, ülkesinin esir takasının bir parçası olarak geçici süreliğine saldırılara ara verse de vermese de Refah’a kara saldırısı gerçekleştireceğini belirtti.

Kaynak: AA

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