Endonezya'da sel ve toprak kayması: 15 kişi hayatını kaybetti

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Abdul Muhari, yaptığı yazılı açıklamada, toprak kaymasının dün adanın Luwu bölgesinde etkili olduğunu belirterek, "Luwu'da sel ve toprak kayması nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

Sulawesi Adası'nın başka bir bölgesinde ise 1 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin de yaralandığını bildiren Muhari, evlerden 100'den fazlasının ciddi hasar aldığını, 42'sinin sürüklendiğini kaydetti.

Yol ve köprülerin de hasar gördüğünü ifade eden Muhari, sel ve toprak kaymasından binlerce insanın etkilendiğine dikkati çekti.

Yağmur mevsimlerinde heyelanlara eğilimli olan Endonezya'da geçen aylarda da toprak kaymaları yaşanmış ve çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA