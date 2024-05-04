ABD'de küçük uçak plaja acil iniş yaptı! O anlar kamerada

ABD’nin New York kentinde motorunda arıza meydana gelen küçük bir uçak, plaja acil iniş yaptı.

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ABD'de küçük uçak plaja acil iniş yaptı! O anlar kamerada

ABD’nin New York kentinde pilot ile bir yolcunun bulunduğu Cesna 152 uçağının motorunda arıza meydana geldi. Acil iniş kararı alan pilot, tek motorlu uçağı "Long Island" adasındaki Cedar Plajına indirdi.

O anlar plajdaki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansırken, olayda yaralanan olmadı. Federal Havacılık İdaresi (FAA), olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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