ABD’nin New York kentinde pilot ile bir yolcunun bulunduğu Cesna 152 uçağının motorunda arıza meydana geldi. Acil iniş kararı alan pilot, tek motorlu uçağı "Long Island" adasındaki Cedar Plajına indirdi.

O anlar plajdaki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansırken, olayda yaralanan olmadı. Federal Havacılık İdaresi (FAA), olayla ilgili soruşturma başlattı.

ABD'de küçük uçak plaja acil iniş yaptı! O anlar kamerada — Gerçek Gündem (@gercekgundem) May 4, 2024

Kaynak: İHA