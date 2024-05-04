ABD'li senatör Bernie Sanders'ten üniversitelerde Filistin'e destek gösterileri düzenleyen öğrencilere destek

ABD'li Bağımsız Senatör Bernie Sanders sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, üniversitelerde Filistin'e destek gösterileri düzenleyen öğrencilere destek verdi.

ABD'li senatör Bernie Sanders'ten üniversitelerde Filistin'e destek gösterileri düzenleyen öğrencilere destek

ABD'li Bağımsız Senatör Bernie Sanders, ülkedeki üniversitelerde Filistin'e destek gösterileri düzenleyen öğrencilerin yanında olduğunu söyledi.

Senatör Sanders, ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesinde, Filistin'e destek gösterilerinin diğer üniversitelere yayılmasının ardından sosyal medya platformu X’ten açıklama yaptı.

Sanders, 1962’de Chicago Üniversitesinde ırkçı politikaların sona ermesi için oturma eylemlerine katıldığını ve gözaltına alındığını anımsatarak "Gazze’deki savaşı protesto eden öğrencileri görmekten gurur duyuyorum. Barışçıl ve kararlı kalın. Siz tarihin doğru tarafında yer alıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

ABD ÜNİVERSİTELERDEKİ EYLEMLER

Columbia Üniversitesinde Filistin destekçisi öğrenciler, 16 Nisan'da okulun, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.

Rektörlük, eylemlerin 2. gününde, New York polisinden göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunmuş; kampüse giren polis, 108 öğrenciyi gözaltına almıştı.

Columbia Üniversitesindeki olay, 7 Ekim 2023'ten sonra ABD'deki üniversitelerde Filistinli öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü kısıtlaması" tartışmalarını alevlendirirken gözaltına almalara tepki olarak öğrenci protestoları ülke genelindeki diğer üniversitelere de yayılmıştı.

ABD genelindeki birçok büyük üniversitede, Filistin'e destek için öğrenci eylemleri hala devam ediyor.

Polis, son 2 haftada aralarında bazı öğretim görevlilerinin de bulunduğu yaklaşık 2 bin 200 kişiyi gözaltına aldı.

Etiketler
ABD Filistin Polis
İlk kez insan dışı bir canlı, yaralarını iyileştirmek için şifalı bitki kullandı Bir ilk: Orangutan Rakus, yaralarını iyileştirmek için şifalı bitki kullandı
Salatalık yetiştirmeyi düşünenler dikkat! Salatalıkların yanına hangi bitkiler dikilmemeli? Salatalık yetiştirmeyi düşünenler dikkat! Salatalıkların yanına hangi bitkiler dikilmemeli?
Rusya'dan 'şeker' kararı: Yasaklandı! Rusya'dan 'şeker' kararı
İngiltere yerel seçim sonuçları... İşçi Partisi'nin yükselişi, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin hayal kırıklığı İşçi Partisi'nin yükselişi, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin hayal kırıklığı
4 asırdır Türk kahvesini böyle pişiriyorlar. Üsküplülerin kahveye lezzet katan sırrı 4 asırdır Türk kahvesini böyle pişiriyorlar. Üsküplülerin kahveye lezzet katan sırrı
Yemenli Gazeteciler Sendikası açıkladı: Ülkede savaşın başladığı 2015'ten bu yana 45 gazeteci öldürüldü Yemen'de 45 gazeteci öldürüldü
ÇOK OKUNANLAR
Uzmanı açıkladı, tek tek sıraladı: Memur ve emekli maaşlarında büyük tehlike! Memur ve emekli maaşlarında büyük tehlike!
Meteoroloji'den fırtına uyarısı! Çok fena geliyor Meteoroloji'den fırtına uyarısı! Çok fena geliyor
Vergi uzmanı açıkladı, zamlar otomatiğe bağlandı: Alkol, sigara ve akaryakıt ürünlerine dev zam kapıda! Alkol, sigara ve akaryakıt ürünlerine dev zam kapıda!
Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı! 15 il için sarı kod verildi Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı
Kastamonu Belediye Meclisi’nde 'TÜGVA' tartışması: AKP ile CHP arasında tansiyon yükseldi Kastamonu Belediye Meclisi’nde 'TÜGVA' tartışması