Brezilya'da sel felaketi: 56 ölü, 67 kayıp

Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde hafta başından bu yana etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen sel, can ve mal kaybının artmasına yol açtı.

Rio Grande do Sul eyaletine bağlı Sivil Savunmadan yapılan açıklamada, ölenlerin sayısının 56'ya, kayıpların sayısının 67'ye çıktığı belirtildi. Açıklamada, yaralanan 74 kişinin hastanelere kaldırıldığı, arama kurtarma çalışmalarının ise aralıksız sürdürüldüğü ifade edildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, sellerden 377 bin 497 kişi olumsuz etkilendi, 281 kasabada ciddi hasar oluştu.