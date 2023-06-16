Rusya'dan, Kiev’e füze saldırıları

Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergey Popko, Rus ordusunun başkent Kiev’e hipersonik Kinjal ve uzun menzilli yüksek hassasiyetli Kalibr füzeleriyle saldırı düzenlediğini bildirdi.

Rusya'dan, Kiev’e füze saldırıları

Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergey Popko, idarenin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya’nın bugün Kiev’e yoğun hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Rusların aynı anda balistik, seyir füzeleri ve İHA’ları kullandığını aktaran Popko, “Kiev çevresindeki hava sahasında 6 Kinjal aerobalistik füze, 6 Kalibr seyir füzesi ve 2 keşif İHA imha edildi” ifadesini kullandı.

Popko, saldırıda ilk belirlemelere göre can kaybı veya hasarın tespit edilmediğini aktardı.

"DOĞUDA DURUM GERGİN"

Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Sırskiy de Savunma Bakanlığının Askeri Basın Merkezinin sosyal medya hesabında yaptığı yazılı açıklamada, doğu cephesindeki savaşla ilgili gelişmeleri paylaştı.

Doğuda durumun gerginliğini koruduğuna işaret eden Sırskiy, “Düşman, Ukrayna birliklerinin güneydeki taarruzuna ve bölgedeki mevzilerini kaybetmelerine rağmen savaşa daha hazırlıklı birliklerini Bahmut yönüne yerleştirmeye devam ediyor” ifadelerine yer verdi.

Sırskiy, Rusları Bahmut yakınlarından uzaklaştırmak için tepelerin ve orman kuşaklarının kontrolünü geri alarak belirli yönlerde taarruz operasyonlarını sürdürdüklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler
Rusya - Ukrayna savaşı
Camdaki Kız final yaparken Kanal D yeni dizisini resmen duyurdu! Başlıyor Camdaki Kız final yaparken Kanal D yeni dizisini resmen duyurdu! Başlıyor
Senatör, parlamentoda cinsel saldırıya uğradığını anlattı Senatör, parlamentoda cinsel saldırıya uğradığını anlattı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan yeni atama: Tanju Bilgiç, Moskova Büyükelçisi oldu Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan yeni atama: Tanju Bilgiç, Moskova Büyükelçisi oldu
Saksı dibinde ortaya çıkıyor... Ve tüm çiçekleri bitiriyor! Asla görmezden gelmeyin asla Saksı dibinde ortaya çıkıyor... Ve tüm çiçekleri bitiriyor! Asla görmezden gelmeyin asla
ÇOK OKUNANLAR
Temmuz ayının en şanslı 3 burcu belli oldu Temmuz ayının en şanslı 3 burcu belli oldu
'Yatırım tavsiyesi değil' dedi ve ekledi: İslam Memiş doların düşeceği seviyeyi açıkladı 'Yatırım tavsiyesi değil' dedi ve ekledi: İslam Memiş doların düşeceği seviyeyi açıkladı
Apple o telefonların fişini çekiyor: Artık güncellenmeyecek! Apple o telefonların fişini çekiyor: Artık güncellenmeyecek!
'Kılıçdaroğlu'na oy vermedim' diyen Abdüllatif Şener'in seçim dönemindeki paylaşımları gündem oldu 'Kılıçdaroğlu'na oy vermedim' diyen Abdüllatif Şener'in seçim dönemindeki paylaşımları gündem oldu
Yapay zeka ile çizildi: Atatürk günümüzde yaşasaydı nasıl görünürdü? Atatürk günümüzde yaşasaydı nasıl görünürdü?