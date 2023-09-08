Rusya'dan Ukrayna şehirlerine saldırı: Bir polis öldü, 40 kişi yaralandı

Rusya'nın, Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesindeki Kriviy Rig şehrine düzenlediği füze saldırısında bir polisin öldüğü, 40 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Rusya'dan Ukrayna şehirlerine saldırı: Bir polis öldü, 40 kişi yaralandı

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kriviy Rig şehrine füze saldırısı düzenlediğini belirtti.

Füzenin şehir merkezine isabet ettiğini kaydeden Klimenko, "Polis idari binalarından biri yıkıldı. Rus saldırısında bir polis memuru hayatını kaybetti. 3 polis Devlet Acil Durum Servisi kurtarma ekibi tarafından enkazdan çıkarıldı, durumları ağır. 6 polis çeşitli derecelerde yaralandı" ifadelerini kullandı. Klimenko, füze saldırısında emniyet binasının çevresindeki evlerin de hasar gördüğünü ve olay yerindeki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Dnipropetrovsk Bölgesi Askeri İdare Başkanı Sergey Lısak, sosyal medya hesabından saldırıda yaralananların sayısının 40'a yükseldiği bilgisini paylaştı. Lısak, saldırıda 3 idari binanın ve 7 evin hasar gördüğünü kaydetti.

RUSYA, ODESSA BÖLGESİNE İHA'LARLA SALDIRI DÜZENLEDİ

Ukrayna Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Rusya'nın Şahed tipi insansız hava araçlarıyla (İHA) gece saatlerinde Odessa bölgesine saldırdığı bildirildi.

Odessa yönünde uçan 20 İHA'nın tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Muharebe operasyonu sonucunda 16 İHA, Odessa ve Mıkolayiv bölgelerinde imha edildi" ifadesine yer verildi.

Odessa Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Kiper, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, Rusya'nın bölgeye son bir haftada beşinci kez İHA'larla saldırı düzenlediğini ifade ederek, Odessa semalarında 14 İHA'nın düşürüldüğünü kaydetti.

Kiper, İHA'ların bir binaya düştüğünü ve olayda ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi.

Kaynak: AA

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