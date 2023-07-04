Türkiye ve Mısır karşılıklı büyükelçi atadı!

Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkilerin büyükelçilik seviyesine çıkarıldığı duyuruldu.

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Türkiye ve Mısır karşılıklı büyükelçi atadı!

Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin büyükelçilik seviyesine çıkarıldığını duyururlar.

13 yıl sonra alınan kararla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan şu açıklama yapıldı:

Türkiye, Kahire Büyükelçisi olarak Büyükelçi Salih Mutlu Şen’i, Mısır ise Ankara Büyükelçisi olarak Amr Elhamamy’i aday göstermişlerdir.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin seviyesinin yükseltilmesi, iki ülke Cumhurbaşkanlarının aldığı karar uyarınca uygulamaya konulmuştur.

Bu adım iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden normalleşmesini hedeflemekte ve Türk ve Mısır halklarının çıkarları doğrultusunda ikili ilişkilerin geliştirilmesi amacına yönelik karşılıklı iradeyi yansıtmaktadır.

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