Fransa'daki gösterilerin 6. gecesinde gözaltılar sürdü

Fransa'da genç sürücünün polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan gösterilerin 6. gecesinde de polisin eylemcilere müdahalesi devam etti.

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Fransa'daki gösterilerin 6. gecesinde gözaltılar sürdü

Fransız basınındaki habere göre, Nanterre kentinde 27 Haziran'da Nael M'nin polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından başlayan gösterilerin 6. gecesinde başkent Paris civarında 17 kişi gözaltına alındı.

PROTESTOLARIN MALİYETİ 1 MİLYAR EUROYU AŞTI

Fransız İş Adamı ve Sanayiciler Derneği (MEDEF) Başkanı Geoffroy Roux de Bezieux, protestoların 1 milyar Euro'dan fazla hasara yol açtığını belirtti.

De Bezieux, 200 dükkanın tamamen yağmalandığını, 300 banka bayisinin tamamen tahrip edildiğini ve tütün satan 250 dükkanın gösterilerden etkilendiğini kaydetti.

FRANSA'DAKİ ŞİDDETLİ PROTESTOLAR

Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü Nael M'yi öldürmüştü.

Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmişti.

Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Kaynak: AA

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