Türkiye, kişi başına yıllık bira tüketiminde sondan dördüncü oldu

Kişi başına yıllık bira tüketimi listesinde Türkiye, 42 ülke arasında sondan dördüncü oldu. İlk beşte ise Çekya, Avusturya, Romanya, Almanya ve Polonya yer aldı.

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Türkiye, kişi başına yıllık bira tüketiminde sondan dördüncü oldu

World of Statistics, ülkelerin kişi başına düşen yıllık bira tüketimini açıkladı. Listenin ilk sırasında 140 litre ile Çekya yer alırken Türkiye, sondan dördüncü sırada yer aldı.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre ülkelerin kişi başına yıllık bira tüketimi (litre) şöyle:

Çekya: 140.0 

Avusturya: 107.8 

Romanya: 100.3 

Almanya: 99.8

Polonya: 97.7

Namibya: 95.5 

İrlanda: 92.9

İspanya: 88.8 

Hırvatistan: 85.5 

Letonya: 81.4

Estonya: 80.5

Slovenya: 80.0

Hollanda: 79.3

Bulgaristan: 78.7

Panama: 78.3

Avustralya: 75.1

Litvanya: 74.4

ABD: 72.7

Finlandiya: 72.0

Meksika: 70.5

İngiltere: 70.3

Belçika: 65.9

Yeni Zelanda: 61.0

Rusya: 57.7

İsviçre: 55.1

Portekiz: 54.9

Kanada: 53.5

Güney Kore: 39.4

Japonya: 38.4

Fransa: 33.0

İtalya: 31.0

Çin: 29.0

Tayland: 27 litre

İsrail: 17.4 litre

Türkiye: 10.9 litre

Malezya: 5.8 litre

Hindistan: 2.0 litre

Endonezya: 0.7 litre

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