Türkiye, kişi başına yıllık bira tüketiminde sondan dördüncü oldu
Kişi başına yıllık bira tüketimi listesinde Türkiye, 42 ülke arasında sondan dördüncü oldu. İlk beşte ise Çekya, Avusturya, Romanya, Almanya ve Polonya yer aldı.
World of Statistics, ülkelerin kişi başına düşen yıllık bira tüketimini açıkladı. Listenin ilk sırasında 140 litre ile Çekya yer alırken Türkiye, sondan dördüncü sırada yer aldı.
Gazete Duvar'ın aktardığına göre ülkelerin kişi başına yıllık bira tüketimi (litre) şöyle:
Çekya: 140.0
Avusturya: 107.8
Romanya: 100.3
Almanya: 99.8
Polonya: 97.7
Namibya: 95.5
İrlanda: 92.9
İspanya: 88.8
Hırvatistan: 85.5
Letonya: 81.4
Estonya: 80.5
Slovenya: 80.0
Hollanda: 79.3
Bulgaristan: 78.7
Panama: 78.3
Avustralya: 75.1
Litvanya: 74.4
ABD: 72.7
Finlandiya: 72.0
Meksika: 70.5
İngiltere: 70.3
Belçika: 65.9
Yeni Zelanda: 61.0
Rusya: 57.7
İsviçre: 55.1
Portekiz: 54.9
Kanada: 53.5
Güney Kore: 39.4
Japonya: 38.4
Fransa: 33.0
İtalya: 31.0
Çin: 29.0
Tayland: 27 litre
İsrail: 17.4 litre
Türkiye: 10.9 litre
Malezya: 5.8 litre
Hindistan: 2.0 litre
Endonezya: 0.7 litre