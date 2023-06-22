Titanic'in enkazına sefer yapan turistik denizaltıyı arama çalışmalarında son saatlere girildi

Buz dağına çarparak batan ve 1514 kişinin ölümüne neden olan Titanic'in enkazını göstermek için turistik amaçla kullanılan OceanGate firmasına ait denizaltı araçlarından biri 18 Haziran'da Atlas Okyanusu'nda kayboldu.

Arama kurtarma çalışmaları sırasında suyun altından duyulan seslerin tespit edilmesi üzerine çalışmalara hız kazandırıldı.

Kurtarma ekipleri denizaltında kaybolan 5 kişiyi arama çalışmalarını günlerdir yoğun bir şekilde sürdürürken, kaybolanların 3 ya da 4 saat kadar yetecek oksijenin kaldığı düşünülüyor.

18 Haziran sabahı yola çıkan gemide mürettabatın yalnızca 96 saatlik oksijen kaynağı vardı. Ancak uzmanlar hava kaynağının bir dizi faktöre bağlı olduğunun da altını çizdi.

Zamana karşı yarışan kurtarma ekipleri, üst üste ikinci kez su altında tespit ettikleri seslerle umutlandıklarını dile getirdi.

Seslerin kaynağının henüz belirlenemediği söyleyen yetkililer, yüksek ihtimalle kayıp gemiden gelmiş olabileceğini belirtti.

Titanic'in enkazı, Kanada'nın Newfoundland kıyılarının yaklaşık 600 kilometre açığında Atlantik Okyanusu'nun dibinde 3 bin 800 metre derinlikte yer alıyor.

KAYIP DENİZALTINDA 5 KİŞİ VAR

Denizaltıdakilerin havacılık sektöründe hizmet veren Action Aviation'ın sahibi İngiliz milyarder Hamish Harding, Pakistanlı iş insanı Şahzada Davud ve oğlu Süleyman Davud, denizaltının sahibi OceanGate şirketinin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Stockton Rush ve Fransız denizaltı pilotu Paul Henry Nargeolet olduğu biliniyor.

8 GÜNLÜK GEZİ 250 BİN DOLAR

Denizaltıyla Titanik'in enkazına dalışın dahil olduğu 8 günlük gezi biletinin 250 bin dolar olduğu belirtiliyor.