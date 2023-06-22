Ünlü şarkıcı intihar etti: Yetenek Sizsiniz'de ikinci olmuştu

Güney Kore'de 2011 yılında Yetenek Sizsiniz programında ikinci olan 33 yaşındaki ünlü şarkıcı Chio Sung Bong evinde ölü bulundu. Ünlü şarkıcının intihar ettiği öğrenildi. Haberi alan sevenleri yasa boğuldu.

Ünlü şarkıcı intihar etti: Yetenek Sizsiniz'de ikinci olmuştu

Güney Kore'de 2011 yılında Yetenek Sizsiniz programında ikinci olan 33 yaşındaki ünlü şarkıcı Chio Sung Bong evinde ölü bulundu. Ünlü şarkıcının intihar ettiği öğrenildi. Haberi alan sevenleri yasa boğuldu.

Sık sık intihar haberlerinin geldiği Güney Kore'de şarkıcı Choi Sung Bong'dan da kötü haber geldi. 

Güney Kore basını 33 yaşında olan şarkıcının ölüm nedeninin intihar olduğunu ifade etti.

2011 yılında ülkesinde gerçekleştirilen Yetenek Sizsiniz yarışmasında ikinci olan ve şarkıcılık kariyerinde ivme yakalayan şarkıcının Seul polisi tarafından evinde ölü bulunduğu kaydedildi.

Polis, şarkıcının Youtube kanalına ölümünden 1 gün önce yüklediği videoda intiharı işaret ettiğini söyledi. 

2021 yılında kanser olduğunu söyleyen ve hastalığından dolayı kariyerine ara veren şarkıcının kanser olmadığı, yalan söylediği öğrenilmişti.

Şarkıcı, yalanının ortaya çıkmasının ardından kendisine yapılan para yardımlarını iade etmişti. 

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