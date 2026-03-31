Trump'tan NATO'ya Rest: ABD Size Yardım Etmeyecek, Gidin Kendi Petrolünüzü Alın

ABD Başkanı Donald Trump, "İran’a yönelik operasyona katılmayı reddeden Birleşik Krallık gibi Hürmüz Boğazı yüzünden jet yakıtı alamayan tüm ülkelere bir önerim var: Birincisi, ABD’den satın alın, bizde bol miktarda var. İkincisi, biraz cesaret toplayın, boğaza gidin ve gidip kendiniz alın" dedi.

Son Güncelleme:
Trump'tan NATO'ya Rest: ABD Size Yardım Etmeyecek, Gidin Kendi Petrolünüzü Alın
ABD Başkanı Donald Trump, başta Birleşik Krallık olmak üzere ABD'nin müttefik ülkeleriyle ilgili sert açıklamalar yaptı.

ABD'nin İran'a saldırısıyla başlayan savaşta NATO ülkelerinden beklediği desteği göremeyen Trump, "Hürmüz Boğazı kapalı diye petrol alamıyorsanız ya bizden satın alın ya da Hürmüz Boğazı'na gidin ve kendiniz alın" açıklamasını yaptı.

Trump'ın kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Hürmüz Boğazı yüzünden jet yakıtı temin edemeyen tüm ülkelere, örneğin İran’ın başını kesme operasyonuna katılmayı reddeden Birleşik Krallık’a bir önerim var: Birincisi, ABD’den satın alın, bizde bol miktarda var.

İkincisi, biraz cesaret toplayın, Hürmüz Boğazı'na gidin ve alın gitsin. Kendi başınıza savaşmayı öğrenmeye başlamalısınız. ABD artık size yardım etmeyecek, tıpkı sizin bize yardım etmediğiniz gibi. İran, esasen yok edildi. Zor kısmı bitti. Gidip kendi petrolünüzü alın!

Fransa, askeri malzeme yüklü ve İsrail’e giden uçakların kendi hava sahasından geçmesine izin vermedi. Fransa, başarıyla ortadan kaldırılan “İran Kasabı” konusunda HİÇBİR YARDIMDA BULUNMADI! ABD bunu ASLA UNUTMAYACAK!!!"

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
