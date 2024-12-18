Trump'tan İki İş İnsanına Büyükelçilik

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni büyükelçi adaylarını duyurdu.

İKİ İŞ İNSANINI ADAY GÖSTERDİ

Eski senato adayı Walker'ın "başarılı bir iş insanı", "hayırsever" ve üniversite futbolu tarihindeki en prestijli ödül olarak kabul edilen "Heisman Kupası"nı kazananlardan olduğunu belirten Trump, onu ABD'nin Nassau Büyükelçisi olarak aday gösterdi.

Trump, bir başka paylaşımında da ABD'nin Zagreb Büyükelçiliğine aday olarak seçtiği McGraw için "Hayırsever, iş insanı ve dünya çapında tanınan bir sanat koleksiyoncusudur." ifadelerini kullandı.

ABD'de başkanın büyükelçi atamalarını senatonun onaylaması gerekiyor.

ÖNCEKİ ATAMALARI GÜNDEM OLMUŞTU

Trump, geçtiğimiz hafta Yunanistan Büyükelçisi olarak oğlunun eski nişanlısı Kimberly Guilfoyle’i, Fransa Büyükelçisi olarak damadının babası Charles Kushner'i, Ankara Büyükelçiliğine ise yakın arkadaşı Tom Barrack'ı seçtiğini duyurmuştu. Dün ise 5 ülkeye büyükelçi atamış ve isimler arasında emlakçı, yapımcı, golfçü isimler yer almıştı.

Kaynak: AA