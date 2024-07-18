Trump'ın Güvenliğiyle İlgili 'İran' İddiası

Silahlı saldırıya uğrayan Donald Trump’ın güvenliğinin bir süre önce “İran kaynaklı tehdit” istihbaratıyla artırıldığı öğrenildi. İran ise Trump’ın “hukuk karşısına çıkması gereken bir suçlu” olduğunu belirtti ancak iddiaları reddetti.

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Trump'ın Güvenliğiyle İlgili 'İran' İddiası

Eski ABD Başkanı ve 5 Kasım’da yapılacak seçimde ABD Başkan Adayı olan Donald Trump’ın Pensilvanya’da uğradığı suikast girişiminin yankıları sürüyor.

Kulağından yaralanarak silahlı saldırıyı ucuz atlatan Trump’ın korunması konusunda bir güvenlik açığının olup olmadığı tartışılırken, birkaç hafta önce “İran kaynaklı tehdit” istihbaratıyla eski Başkan’ın koruma tedbirlerinin artırıldığı ortaya çıktı.

BBC’nin haberine göre, ulusal güvenlik yetkilileri, “İran'ın Trump'ı öldürme girişimi olabileceğinin öğrenilmesi” üzerine Trump'ın güvenliğinin birkaç hafta önce sıkılaştırıldığını duyurdu. Ancak yetkililer, suikast girişimiyle, “İran kaynaklı tehdit” arasında bir bağlantı olmadığını da belirtti.

İRAN: DAYANAKSIZ

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, “Trump'ın başkanlığı sırasında yönetiminde olan kişilere yönelik İran tehditlerinin" ABD güvenlik kurumlarınca “yıllardır izlediğini” ifade ederek, “Bu tehditler İran'ın, Süleymani'nin öldürülmesinin intikamını alma isteğine dayanıyor. Bunu en üst düzey öneme sahip bir ulusal bir güvenlik meselesi olarak ele alıyoruz” dedi.

İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) Temsilciliği ise söz konusu iddiaları reddetti. İddiaların dayanaksız olduğunu vurgulayan Tahran, bununla birlikte Trump'ın “hukuk karşısına çıkması gereken bir suçlu olduğunu” kaydetti.

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