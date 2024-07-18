Elon Musk, 'Cinsel Kimlik Yasası' Nedeniyle Şirketlerinin Merkezini Taşıyacak

Elon Musk, California Valisi Gavin Newsom tarafından imzalanan ve eyaletteki öğretmenlerin, bir çocuğun rızası olmadan cinsiyet kimliğini ebeveynleriyle paylaşmasını yasaklayan yasayı eleştirerek, SpaceX ve X firmalarının merkezlerini California'dan Texas'a taşıyacağını açıkladı.

Elon Musk, 'Cinsel Kimlik Yasası' Nedeniyle Şirketlerinin Merkezini Taşıyacak

Tesla, SpaceX ve X'in sahibi Elon Musk, California Valisi Gavin Newsom tarafından imzalanan ve eyaletteki öğretmenlerin, bir çocuğun rızası olmadan cinsiyet kimliğini ebeveynleriyle paylaşmasını yasaklayan yasayı eleştirdi.

ABD'li serbest gazeteci ve yazar Michael Shellenberger'in X'ten konuyla ilgili yaptığı analize destek veren Musk, "(Yasanın) Bunun çocuklar için ne kadar tehlikeli olduğuna dair mükemmel analiziniz için teşekkür ederiz." ifadesini kullandı. Shellenberger, analizinde, California Valisi Gavin Newsom'un, "yasanın çocuk-ebeveyn ilişkisini koruduğunu ve hükümetin aile meselelerine uygunsuz şekilde müdahale etmesini" önlediğini iddia ettiğini belirterek, "Bu bir dezenformasyondur." dedi.

Yasa ile okulların, çocukların karşı cins olduklarına ve yanlış bedende doğduklarına inanmaya başladıklarında bu durumu ebeveynlerine söylemesini engelleyeceğini kaydeden Shellenberger, "Bu tehlikeli bir durum çünkü bir sonraki adımda doktorlar bu çocuklara ergenlik engelleyici ilaçlar, karşı cins hormonları verecek ve son tedavi olan ameliyatı sunacak." değerlendirmesinde bulundu.

Musk, bugün X'te yaptığı paylaşımda, Vali Newsom'ın kararının "bardağı taşıran son damla" olduğunu ifade ederek, SpaceX ve X firmalarının merkezlerini California'dan Texas'a taşıyacağını açıkladı.

Kaynak: AA

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