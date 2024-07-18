Filistinlilere 'Sınır' Zulmü: Tedavi Göremediği İçin Hayatını Kaybedenlerin Sayısı Yükseliyor

İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı 72 gündür kapalı tutması sonucu yurt dışına tedavi amacıyla gidemediği için hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 292'ye yükseldi. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada yurt dışına tedavi amacıyla çıkması gereken hasta sayısının 3 bin 500'den fazla olduğu bildirildi.

Son Güncelleme:
Filistinlilere 'Sınır' Zulmü: Tedavi Göremediği İçin Hayatını Kaybedenlerin Sayısı Yükseliyor

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nın İsrail saldırısı sonucu kapanmasının üzerinden 72 gün geçtiği ve bu süre boyunca yaralı ile hastaların yurt dışında tedavi imkanından mahrum kaldığı belirtildi.

Açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nın kapanmasıyla Gazze Şeridi dışında tedavi olamadığı için vefat eden Filistinlilerin sayısının 292'ye yükseldiği kaydedildi.

Gazze Şeridi dışına tedavi amacıyla çıkması gereken yaralı ve hasta sayısının 3 bin 500'den fazla olduğu ifade edilirken, Sağlık Bakanlığı kayıtlarına göre 25 bin kişi Gazze Şeridi dışında tedavi olmak için talepte bulundu. Ancak sınır kapısının kapatılmasıyla hasta ve yaralılar bundan mahsur kaldı.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Olimpiyatları Kana Bulayacaktı! Eylem Hazırlığındaki Neonazi Yakalandı Olimpiyatları Kana Bulayacaktı!
ABD, 80 Yıl Sonra Irkçılığın Kurbanı Olan 256 Siyahi Denizcinin Adını Temize Çıkardı Adalet 80 Yıl Sonra Yerini Buldu
81 İldeki Emeklileri Üzecek Yeni Kesinti! Maaşlarda Değişiklik Olacak 81 İldeki Emeklileri Üzecek Yeni Kesinti! Maaşlarda Değişiklik Olacak
Çamaşır Makinesindeki Kıl ve Tüyleri Yok Ediyor! Makine İçine Atmanız Yeterli Çamaşır Makinesindeki Kıl ve Tüyleri Yok Ediyor! Makine İçine Atmanız Yeterli
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Atandı Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı AYM Üyeliğine Atandı
Kamuda Tasarruf Tedbirleri Yasalaşıyor: Birinci Bölüm Kabul Edildi Kamuda Tasarruf Tedbirleri Yasalaşıyor
Beşiktaş'tan Kötü Prova! İlk Hazırlık Maçında Mağlup Oldu Beşiktaş'tan Kötü Prova! İlk Hazırlık Maçında Mağlup Oldu
Elon Musk, 'Cinsel Kimlik Yasası' Nedeniyle Şirketlerinin Merkezini Taşıyacak Elon Musk'tan 'Cinsel Kimlik Yasası' Çıkışı: 'Bardağı Taşıran Son Damla'
Filistinlilere 'Sınır' Zulmü: Tedavi Göremediği İçin Hayatını Kaybedenlerin Sayısı Yükseliyor Filistinlilere 'Sınır' Zulmü!