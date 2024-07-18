Filistinlilere 'Sınır' Zulmü: Tedavi Göremediği İçin Hayatını Kaybedenlerin Sayısı Yükseliyor

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nın İsrail saldırısı sonucu kapanmasının üzerinden 72 gün geçtiği ve bu süre boyunca yaralı ile hastaların yurt dışında tedavi imkanından mahrum kaldığı belirtildi.

Açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nın kapanmasıyla Gazze Şeridi dışında tedavi olamadığı için vefat eden Filistinlilerin sayısının 292'ye yükseldiği kaydedildi.

Gazze Şeridi dışına tedavi amacıyla çıkması gereken yaralı ve hasta sayısının 3 bin 500'den fazla olduğu ifade edilirken, Sağlık Bakanlığı kayıtlarına göre 25 bin kişi Gazze Şeridi dışında tedavi olmak için talepte bulundu. Ancak sınır kapısının kapatılmasıyla hasta ve yaralılar bundan mahsur kaldı.

Kaynak: AA