ABD, 80 Yıl Sonra Irkçılığın Kurbanı Olan 256 Siyahi Denizcinin Adını Temize Çıkardı

80 yıl önce yaşanan trajik bir olayda gecikmiş bir adalet yerini buldu. ABD Donanması, 1944'te San Francisco Limanı'nda meydana gelen ve 320 denizcinin hayatını kaybetmesine neden olan patlama sonrası haksız yere suçlanan 256 siyahi denizciyi temize çıkardı.

ABD, 80 Yıl Sonra Irkçılığın Kurbanı Olan 256 Siyahi Denizcinin Adını Temize Çıkardı

17 Temmuz 1944'te, Port Chicago isimli donanma silah üssünde, bir kargo gemisine yüklenen mühimmatın patlaması sonucu büyük bir felaket yaşandı. Patlamada 5 bin tonluk patlayıcı da alev alarak büyük bir yıkıma yol açtı. Bu trajik olayda hayatını kaybeden 320 personelden çoğunluğu siyahi denizcilerdi. Patlamada 400 denizci de yaralandı.

HAKSIZ SUÇLAMA VE IRKÇILIK

Patlamadan sonra hayatta kalan denizciler, gerekli güvenlik önlemleri alınmadan görevlerine devam etmeyeceklerini söylediler. Bu durum, yetkililer tarafından "isyan çıkarmak için komplo kurma" olarak değerlendirildi. Güvenlik önlemi talep eden siyahi denizcilerden bazıları bu suçlama ile yargılanarak hapis cezası aldı. Bu olayda ırkçılığın açık bir şekilde izleri görülüyordu.

80 YIL BEKLEYİŞ SONUNDA ADALET YERİNİ BULDU

Patlamadan 80 yıl sonra ABD Deniz Kuvvetleri Sekreteri Carlos Del Toro, 17 Temmuz 2024'te yaptığı açıklamada 256 siyahi denizcinin ismini temize çıkaran belgeye imza attı. Del Toro yaptığı açıklamada, "Bu kararla isimleri temize çıkarıldı, tehlike karşısında gösterdikleri cesaretin tanınması sağlandı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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