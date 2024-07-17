Alışveriş Merkezinde Yangın Faciası: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

Çin'in Siçuan eyaletinin Zıgong bölgesinde bulunan bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti. Alevler ve duman arasında mahsur kalan 30 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.

Alışveriş Merkezinde Yangın Faciası: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Sıçuan eyaletinin Zıgong bölgesinde bulunan bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi ise yaralı kurtarıldı.

Yangın, 14 katlı alışveriş merkezini tamamen sardı. Yetkililer, yangının nedeninin henüz bilinmediğini, ancak olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını açıkladı.

Yangın nedeniyle alevler ve duman tüm binayı sararken, 30'a yakın kişi mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan yoğun çalışmalarla mahsur kalan kişiler kurtarıldı.

Yangın nedeniyle 6 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, yangının kontrol altına alındığı kaydedildi. Kurtarılan 30 kişinin ise hastanelere sevk edildiği ve durumlarının stabile olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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