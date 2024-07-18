ABD Başkanı Joe Biden, Koronavirüse Yakalandı

ABD Bsşkanı Joe Biden koronavirüse yakalandı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre; ABD Başkanı Joe Biden'ın Covid-19 testi pozitif çıktı. Biden'ın öksürük ve halsizlik şikayeti olduğu bildirildi.

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ABD Başkanı Joe Biden, Koronavirüse Yakalandı

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre; ABD Başkanı Joe Biden'ın Covid-19 testi pozitif çıktı. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Biden'ın hafif semptomlar gösterdiği, öksürük ve halsizlik şikayeti olduğu bildirildi.

Öte yandan Biden'ın Covid-19 aşılarının olduğu, ek aşıların da yapıldığı fakat bir süre kendini Delaware'daki Rehoboth Beach'teki evinde izole edeceği kaydedildi. Biden'ın izolosyon sürecinde başkanlık görevini sürdüreceği bildirildi.

Biden, bugün seçim kapsamındaki ilk programa katıldı ancak ikinci mitinge testinin pozitif çıkması nedeniyle gidemedi.

YARIŞTAN ÇEKİLME ŞARTINI AÇIKLAMIŞTI

Bugün, "Black Entertainment Television News"a verdiği röportajda ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için adaylıktan çekilmesine neyin sebep olabileceğinin sorulması üzerine Biden, "Eğer tıbbi bir durum ortaya çıkarsa, doktorlar gelip şu sorunun var derse olabilir" mesajını vermişti.

Etiketler
Joe Biden ABD Koronavirüs Covid-19
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