Trump Kritik Eyaleti İşaret Etti! 'Müslümanlardan Bana Rekor Destek Var'

ABD'de seçim günü gelirken, eski başkan ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, Demokratların başkan adayı Kamala Harris'e yüklenmeye devam ediyor. Mevcut başkan yardımcısı Harris'in kabinesini "savaş çığırtkanı" olarak niteleyen Trump, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, kendilerinin ise ABD siyasi tarihindeki "en büyük ve geniş koalisyonu" oluşturduklarını iddia etti.

'MÜSLÜMANLAR HARRIS'İN SAVAŞ ÇIKARACAĞINI BİLİYOR'

Donald Trump, Michigan eyaletinde büyük bir nüfus oluşturan "rekor seviyede Arap ve Müslüman seçmenin" kendisini desteklediğini öne sürerek, "Harris ve kabinesinin Orta Doğu'yu işgal edeceğinden, milyonlarca Müslümanın ölümüne neden olacağından ve 3. Dünya Savaşı'nı başlatacağından haberdar olduklarını" söyledi.

MICHIGAN'IN ÖNEMİ BÜYÜK

Ülkede en çok oyu alan değil en fazla delegeye ulaşan adayın başkan olduğu seçim sistemi nedeniyle "salıncak eyaletler" denen bölgelerden gelecek sonuçlar çok daha fazla önem taşıyor. ABD'deki salıncak eyaletlerden biri olan Michigan'da ise açık kaynaklara göre 250 bine yakın Arap Amerikalı ve Müslüman yaşıyor.

Kaynak: AA