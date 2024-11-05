Mısır'ın 3300 Yıllık Sırrı Çözülmek Üzere! Mezarda Dikkat Çeken Detay

Antik Mısır'ın en ünlü eseri olan Tutankamon'un ölüm maskesi, bugüne kadar herkesin bildiği bir hazineydi; ancak İngiliz Mısırbilimci Profesör Joann Fletcher’ın yaptığı son keşif, maskeye dair bilinenleri altüst edebilir.

York Üniversitesi'nden Profesör Fletcher ve ekibi, Kral Tutankamon'un ölüm maskesinde daha önce fark edilmeyen bir detayı ortaya çıkardı. Maskeyi yeniden inceleyen ekip, ölüm maskesinde yer alan piercingli kulakları keşfetti.

ÖLÜM MASKESİNDEKİ O DETAY

Tutankamon, MÖ 1332 - MÖ 1323 arasında hüküm sürmüş ve sadece 19 yaşında yaşamını yitirmiş firavundu. Onun maskesi, 1922 yılında Howard Carter tarafından keşfedildi ve halen Kahire Mısır Müzesi’nde sergilenmeye devam ediyor.

Maskeyi tekrar inceleyen Fletcher, ölüm maskesindeki deliklere sahip kulak detayının sıradan bir firavun maskesine göre oldukça olağan dışı olduğunu fark etti. Antik Mısır geleneklerine göre, sadece çocukların ve kraliçelerin ölüm maskelerinde kulak piercingleri bulunuyordu.

MASKE TUTANKAMON’A AİT OLMAYABİLİR

Mısırbilimci Nicholas Reeves’in daha önce öne sürdüğü bir teoriye göre, aslında bu maske Tutankamon’un üvey annesi Kraliçe Nefertiti için yapılmış olabilir. Ölüm maskesi sadece firavunlar için değil, aynı zamanda ruhani dünyanın kapısını açmak ve ölüleri onurlandırmak için de kullanılırdı. Ancak maske, Tutankamon'un mezarının acele bir şekilde hazırlandığını da gösteriyor. Maskenin üzerindeki altın kaplama ve sahte sakal, ona firavuna özgü bir izlenmiş katmış olsa da, gömülmesinde kullanılan diğer objeler, gömülme işleminin hızla tamamlandığını işaret ediyor.

APAR TOPAR GÖMÜLMÜŞ!

Profesör Fletcher, mezarın duvarlarına boyanan motiflerde kurumamış boya izleri bulunduğunu belirtiyor. Bu izler, gömülme işleminin aceleyle yapıldığını işaret ediyor. Bunun yanında Tutankamon için düzenlenen cenaze töreni, onun gibi yüksek statüdeki bir firavuna yakışmayacak kadar basit kalmıştı. Profesör Fletcher’a göre, bunun arkasında hem Tutankamon'un genç yaşı hem de ailesel sağlık sorunları yatıyor olabilir.

MEZAR KİME AİT?

Bu yeni ipucu, Kral Tutankamon'un aslında başkasına ait bir mezara defnedildiği ve ölüm maskesinin aslen ona değil, başka birine ait olduğu iddialarını güçlendiriyor. Tutankamon’un bu sırlarla dolu mirası, tarihçileri ve arkeologları büyülemeye devam ediyor.

Kaynak: Sputnik