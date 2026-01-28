Trump: İran'a Büyük Bir Donanma Gidiyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trump'ın açıklaması şöyle:

"Büyük bir Donanma İran'a doğru ilerliyor. Büyük bir güç, coşku ve amaçla hızla hareket ediyor. Bu, büyük uçak gemisi Abraham Lincoln (gemi) önderliğinde, Venezuela'ya gönderilenden daha büyük bir filo. Tıpkı Venezuela'da olduğu gibi; görevini, gerektiği takdirde hız ve şiddetle, süratle yerine getirmeye hazır, istekli ve muktedirdir. Umuyorum ki İran hızla “Masaya Oturur” ve herkes için iyi olan, adil ve hakkaniyetli bir anlaşma —NÜKLEER SİLAH YOK— müzakere eder. Zaman tükeniyor, zaman gerçekten çok kıymetli! İran'a daha önce de söylediğim gibi, ANLAŞMA YAPIN! Yapmadılar ve İran'ın büyük bir yıkımı olan “Gece Yarısı Çekici Operasyonu” gerçekleşti. Bir sonraki saldırı çok daha kötü olacak! Bunun tekrar yaşanmasına izin vermeyin. Bu konudaki dikkatiniz için teşekkür ederim!"

