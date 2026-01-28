Trump: İran'a Büyük Bir Donanma Gidiyor

ABD Başkanı Trump, "Büyük bir donanma İran'a gidiyor. Venezuela'ya Gidenden daha büyük. Çok hızlı hareket ediyor. Umarım İran müzakere masasına oturur" açıklamasında bulundu.

Son Güncelleme:
Trump: İran'a Büyük Bir Donanma Gidiyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trump'ın açıklaması şöyle:

"Büyük bir Donanma İran'a doğru ilerliyor. Büyük bir güç, coşku ve amaçla hızla hareket ediyor. Bu, büyük uçak gemisi Abraham Lincoln (gemi) önderliğinde, Venezuela'ya gönderilenden daha büyük bir filo. Tıpkı Venezuela'da olduğu gibi; görevini, gerektiği takdirde hız ve şiddetle, süratle yerine getirmeye hazır, istekli ve muktedirdir. Umuyorum ki İran hızla “Masaya Oturur” ve herkes için iyi olan, adil ve hakkaniyetli bir anlaşma —NÜKLEER SİLAH YOK— müzakere eder. Zaman tükeniyor, zaman gerçekten çok kıymetli! İran'a daha önce de söylediğim gibi, ANLAŞMA YAPIN! Yapmadılar ve İran'ın büyük bir yıkımı olan “Gece Yarısı Çekici Operasyonu” gerçekleşti. Bir sonraki saldırı çok daha kötü olacak! Bunun tekrar yaşanmasına izin vermeyin. Bu konudaki dikkatiniz için teşekkür ederim!"

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Vietnam'da Askeri Uçak Dağlık Alana Düştü Vietnam'da Askeri Uçak Dağlık Alana Düştü
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Suriye'de Hükümetle YPG Arasında Yeni Anlaşma: Çatışmalar Tamamen Duracak mı? Suriye'de Hükümetle YPG Arasında Yeni Anlaşma
ÇOK OKUNANLAR
Hakan Taşıyan'dan Korkutan Haber! Durumu Çok Ciddi, Cumhurbaşkanı Erdoğan Devreye Girdi Durumu Çok Ciddi, Cumhurbaşkanı Erdoğan Devreye Girdi
Güllü'nün Şüpheli Ölümü: Oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in Uyuşturucu Test Sonucu Çıktı Oğlunun Uyuşturucu Test Sonucu Çıktı
Trabzon'daki 3.8'lik Deprem Sonrası Ürküten Uyarı: 'Güvenli Şehir Yanılgısı Bitti, 6.6'lık Depreme Hazır Olun' 'Güvenli Şehir Yanılgısı Bitti, 6.6'lık Depreme Hazır Olun'
İran İstihbaratı Adına Çalışıyorlardı: MİT ve Emniyet'ten 'Casusluk' Operasyonu İran'ın Türkiye'deki Casus Ağı Çökertildi
Suriye ve Gazze İçin Diplomasi Trafiği: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la Görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la Görüştü