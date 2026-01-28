Suriye'de Hükümetle YPG Arasında Yeni Anlaşma: Çatışmalar Tamamen Duracak mı?

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, terör örgütü YPG yöneticisi Mazlum Abdi ile görüşmesinden ateşkes çıktı. Suriye hükümeti ile YPG'nin yeni bir anlaşmaya vardığı ve tüm askeri operasyonların durdurulduğu belirtiliyor.

Son Güncelleme:
Suriye'de Hükümetle YPG Arasında Yeni Anlaşma: Çatışmalar Tamamen Duracak mı?
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile terör örgütü YPG yöneticisi Mazlum Abdi, Şam'da bir araya geldi.

Suriye Devlet Televizyonu'nun özel haberine göre, dün sona eren görüşmeler sonrasında taraflar arasında tüm askeri operasyonların durdurulması için görüş birliği oluştu. Haberde, “Varılan anlayış, tüm cephe hatlarında askeri operasyonların tamamen durmasına ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki bir dizi şehir ve bölgede yeni güvenlik konuşlandırma mekanizmalarının kurulmasına yol açtı” denildi.

Habere göre, kaynaklar dün akşam, Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı unsurların, özellikle Haseke ve Kamışlı şehirleri ile diğer bölgelerde güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla şehirler ve hayati öneme sahip bölgelere konuşlandırılması konusunda bir anlaşmaya varıldığını doğruladı.

Suriye ve Gazze İçin Diplomasi Trafiği: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la GörüştüSuriye ve Gazze İçin Diplomasi Trafiği: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la GörüştüDünya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Suriye YPG
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Suriye ve Gazze İçin Diplomasi Trafiği: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la Görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la Görüştü
Moskova'da Kritik Zirve, Putin ve Şara Görüşecek Moskova'da Kritik Zirve, Putin ve Şara Görüşecek
Trump Hedef Göstermişti: Somali Asıllı Temsilciler Meclisi Üyesi Omar'a Kürsüde Saldırı Somali Asıllı Temsilciler Meclisi Üyesi Omar'a Kürsüde Saldırı
Hindistan'da Uçak Kazası: Eyalet Başbakan Yardımcısı Dahil 6 Kişi Öldü Hindistan'da Uçak Kazası, Başbakan Yardımcısı Öldü
ÇOK OKUNANLAR
Güllü'nün Şüpheli Ölümü: Oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in Uyuşturucu Test Sonucu Çıktı Oğlunun Uyuşturucu Test Sonucu Çıktı
Hakan Taşıyan'dan Korkutan Haber! Durumu Çok Ciddi, Cumhurbaşkanı Erdoğan Devreye Girdi Durumu Çok Ciddi, Cumhurbaşkanı Erdoğan Devreye Girdi
Suriye ve Gazze İçin Diplomasi Trafiği: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la Görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la Görüştü
Fed Kararı Öncesi Yine Zirveyi Gördü: Altında Rekor Serisi Fed Kararı Öncesi Yine Zirveyi Gördü
Trabzon'daki 3.8'lik Deprem Sonrası Ürküten Uyarı: 'Güvenli Şehir Yanılgısı Bitti, 6.6'lık Depreme Hazır Olun' 'Güvenli Şehir Yanılgısı Bitti, 6.6'lık Depreme Hazır Olun'