Suriye'de Hükümetle YPG Arasında Yeni Anlaşma: Çatışmalar Tamamen Duracak mı?

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile terör örgütü YPG yöneticisi Mazlum Abdi, Şam'da bir araya geldi.

Suriye Devlet Televizyonu'nun özel haberine göre, dün sona eren görüşmeler sonrasında taraflar arasında tüm askeri operasyonların durdurulması için görüş birliği oluştu. Haberde, “Varılan anlayış, tüm cephe hatlarında askeri operasyonların tamamen durmasına ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki bir dizi şehir ve bölgede yeni güvenlik konuşlandırma mekanizmalarının kurulmasına yol açtı” denildi.

Habere göre, kaynaklar dün akşam, Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı unsurların, özellikle Haseke ve Kamışlı şehirleri ile diğer bölgelerde güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla şehirler ve hayati öneme sahip bölgelere konuşlandırılması konusunda bir anlaşmaya varıldığını doğruladı.

