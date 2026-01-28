Vietnam'da Askeri Uçak Dağlık Alana Düştü

Vietnam'ın Dak Lak eyaletinde, eğitim uçuşu yapan askeri bir uçak dağlık alanda düştü. Pilotun sağlık durumunun iyi olduğu ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Vietnam Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri'ne bağlı YAK-130 tipi uçağın, planlı eğitim görevi için yerel saatle 07.27'de havalandıktan kısa bir süre sonra teknik arıza nedeniyle irtibatı kesildi.

DAĞLIK ALANA DÜŞTÜ

Teknik arızayı gideremeyen pilotun, uçağı yerleşim yerlerinden uzaklaştırarak güvenli bir bölgeye yönlendirdikten sonra fırlatma koltuğunu kullandığı belirtildi.

Hon Vinh dağına düşen uçağın yerleşim yerlerine zarar vermediği, yerel halkın yardımıyla hastaneye kaldırılan pilotun ise sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.

Yetkililer, kazanın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kaynak: DHA

