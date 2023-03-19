Trump, Facebook'a geri döndü

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 6 Ocak 2021’de paylaşımları sonucu kapatılan Facebook hesabına geri döndü.

Trump, Facebook'a geri döndü

Eski ABD Başkanı, Facebook hesabının neredeyse iki yıl sonra yeniden açıldığını “GERİ DÖNDÜM” mesajıyla duyurdu. Trump, açıklamanın yanı sıra 2016 yılında seçimi kazandıktan sonra çekilen bir videosunu paylaşarak “Sizleri beklettiğim için özür dilerim, karışık meseleler” yazdı. 

Eski ABD Başkanı’nın Facebook, Instagram, Twitter ve YouTube hesapları, 6 Ocak Kongre baskını öncesi destekçilerini eyleme çağıran mesajları ve seçimde usülsüzlük iddiaları sonrası kapatılmıştı. Trump’ın sosyal platformların yanlış bilgi ve şiddete teşvik uyarılarını tekrar tekrar ihlal ettiği belirtilmişti.

Elon Musk’ın satın alması sonrası Twitter’a dönme şansı olan Trump, kendi platformu Truth Social’ı kullanmayı tercih ediyor.

Trump, 2024 seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'den aday olacağını açıklamıştı.

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