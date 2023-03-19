Gerilim artıyor: Güney Kore ve ABD'nin 'Özgürlük Kalkanı' tatbikatının ardından Kuzey Kore'den balistik füze denemesi

Kuzey Kore’nin Japon Denizi istikametine doğru yeni bir balistik füze fırlattığı Japonya ve Güney Kore tarafından doğrulandı. Güney Kore ve ABD’nin bölgede geçtiğimiz pazartesi başlattığı ortak "Özgürlük Kalkanı" tatbikatı nedeniyle Kuzey Kore bölgede savaş tehdidini yeniden gündeme getirmişti.

Gerilim artıyor: Güney Kore ve ABD'nin 'Özgürlük Kalkanı' tatbikatının ardından Kuzey Kore'den balistik füze denemesi

Kuzey Kore’nin Japon Denizi istikametine doğru yeni bir kısa menzilli balistik füze fırlattığı bildirildi.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları ve uluslararası kamuoyunun tepkilerine rağmen silah programına yeniden hız kazandıran Kuzey Kore’den bölgede gerilimi artıracak bir adım daha geldi.

Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore’nin Japon Denizi istikametine doğru yeni bir balistik füze fırlattığını duyurdu. Füzenin 50 kilometre irtifaya ulaştığı ve yaklaşık 800 kilometre yol kat ettiği aktarılan açıklamada, füzenin Japonya’nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğü belirtildi. İlk belirlemelere göre füzenin bölgede seyreden gemiler ve uçaklar üzerinde bir hasara yol açmadığı kaydedildi.

GÜNEY KORE ORDUSUNDAN KINAMA

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore’nin füze denemesini doğrulayarak, kısa menzilli olduğu tespit edilen füzenin ülkenin batı kıyısındaki Tongchang-ri bölgesinden yerel saatle 11.05’te fırlatıldığını duyurdu. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Kore’nin füze denemesi "Kore Yarımadası ve uluslararası toplumun barış ve istikrarına zarar veren ve BM Güvenlik Konseyi kararlarını açıkça ihlal eden bir provokasyon" olarak nitelendirilerek kınandı. Açıklamada, yeni füze denemesi ihtimaline karşılık ABD ile yakın işbirliği içinde izleme ve analiz faaliyetlerine devam edildiği kaydedildi.

GÜNEY KORE VE ABD'NİN TATBİKATI İLE KUZEY KORE SİLAH PROGRAMINA HIZ VERDİ

Geçtiğimiz yıl 37 füze denemesi gerçekleştirerek Kore Yarımadası’nda tansiyonu yükselten Kuzey Kore, Güney Kore ve ABD’nin bölgede geçtiğimiz pazartesi başlattığı ortak "Özgürlük Kalkanı" tatbikatına misilleme olarak bir dizi füze denemesi yapmıştı. Kuzey Kore, son olarak Japonya Başbakanı Fumio Kishida ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un Japonya’nın başkenti Tokyo’da gerçekleştirdiği tarihi zirvenin hemen öncesinde elindeki en güçlü balistik füze olan Hwasong-17’nin testini gerçekleştirmişti.

 

Kaynak: İHA

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