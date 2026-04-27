Trump Canlı Yayında Öfke Saçtı: 'Ben Tecavüzcü Değilim, Utanmalısın!'

ABD Başkanı Donald Trump, 25 Nisan akşamı düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği (WHCA) yemeğinde yaşanan silahlı saldırı girişiminin ardından katıldığı televizyon programında öfke saçtı.

CBS News sunucusu Norah O'Donnell'ın, saldırgan Cole Tomas Allen’ın bıraktığı notlardaki ağır ithamları canlı yayında okuması üzerine Trump, hakkındaki iddiaları en sert dille reddetti.

'HASTA BİR İNSANIN SAÇMALIKLARI'

Röportaj sırasında sunucu O'Donnell, gözaltına alınan 31 yaşındaki şüpheli Allen’ın notlarında yer alan, "Artık bir pedofilin, tecavüzcünün ve hainin işlediği suçlarla ellerimi kirletmesine izin vermeyeceğim" ifadelerini okudu.

Bu sözlere tepki gösteren Trump, "Ben tecavüzcü değilim, kimseye tecavüz etmedim, ben bir pedofili değilim" diyerek iddiaların kendisiyle uzaktan yakından ilgisi olmadığını vurguladı. Trump, söz konusu ifadeleri "hasta bir insanın saçmalıkları" olarak nitelendirdi.

'KORKUNÇ İNSANLARSINIZ'

İddiaların yayında okunmasına sinirlenen Trump, sunucu O'Donnell'ı hedef alarak şu ifadeleri kullandı:

"O bölümü okumanızı bekliyordum, çünkü okuyacağınızı biliyordum. Çünkü siz korkunç insanlarsınız. Bunları burada okuduğun için utanman gerekiyor. Ben bu konulardan tamamen aklandım."

'EPSTEIN MASANIN DİĞER TARAFINDA'

Trump, kendisini hedef alan suçlamaların asıl muhataplarının medya ve muhalefet çevreleri olduğunu iddia ederek, "O işlere, Epstein olayına veya diğerlerine bulaşmış olanlar, masanın diğer tarafında oturan sizin arkadaşlarınızdır" dedi.

NE OLMUŞTU?

California'dan gelen 31 yaşındaki eski öğretmen Cole Tomas Allen, Washington Hilton Oteli’ndeki yemek sırasında bir güvenlik noktasını aşmaya çalışırken ateş açmış ve Gizli Servis tarafından etkisiz hale getirilmişti. Saldırı sırasında Trump ve kabine üyeleri hızla tahliye edilmiş, olayda bir güvenlik görevlisi vurulmuş ancak çelik yeleği sayesinde kurtulmuştu.

Kaynak: AA