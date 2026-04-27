Japonya'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem

Japonya'nın Hokkaido adasında 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.

Japonya Meteoroloji Ajansı'na (JMA) göre, sabah saatlerinde yaşanan 6,2 büyüklüğündeki deprem, kuzeydeki Tokachi bölgesinde 83 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin ardından yaralanma ya da altyapı hasarı rapor edilmedi. JMA, depremin ardından tsunami uyarısıyayınlamadı.

JMA, bölgede meydana gelebilecek güçlü bir deprem riskine ilişkin devam eden uyarı ile 6,2'lik deprem arasında bir bağlantı olmadığını açıkladı.

NÜKLEER SANTRALDE SORUN YAŞANMADI

Yetkililer, Tomari nükleer santralinde herhangi bir anormallik gözlemlenmediğini belirtti.

Pasifik Okyanusu kıyısındaki Hokkaido'da bazı yerel tren seferleri askıya alındı ancak Hokkaido-Shinkansen hızlı trenleri normal şekilde çalışmaya devam etti.

Deprem, bir hafta önce Japonya'nın kuzeydoğusundaki Aomori vilayetinde yaşanan 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından, JMA'nın güçlü bir deprem riskinin arttığına dair bir haftadır sürdürdüğü uyarı sırasında meydana geldi.

Hokkaido, Japonya'da deprem riskine karşı dikkatli olunması tavsiye edilen yedi bölgeden biri olarak biliniyor.

Kaynak: AA

