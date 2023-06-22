TRT'nin 'Osman Kavala' dizisine Almanya'daki 6 kuruluştan tepki

Almanya'da 6 kuruluş, TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayımlanan Metamorfoz isimli diziyi kınadı. Söz konusu dizi ile ilgili "Kavala'yı itibarsızlaştıran ve küçük düşüren diziden ciddi endişe duyulduğu" belirtildi.

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TRT'nin 'Osman Kavala' dizisine Almanya'daki 6 kuruluştan tepki

Almanya'da kültür ve medya alanlarında faaliyet gösteren altı sivil toplum kuruluşu, kültür destekçisi ve insan hakları aktivisti Osman Kavala ile ilgili TRT'nin dijital platformunda yayınlanan diziye "Kavala'yı itibarsızlaştırdığı ve küçük düşürdüğü" gerekçesiyle tepki gösterdi.

DW Türkçe'nin haberine göre Türkiye Almanya Kültür Forumu, Uluslararası PEN, PEN Almanya Merkezi, PEN Berlin, Güzel Sanatlar Akademisi ve Sınır Tanımayan Gazeteciler kuruluşlarından yapılan ortak açıklamada, Gezi davasında yargılanan ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan iş insanı Osman Kavala ile ilgili diziden "ciddi endişe duyulduğu" belirtildi.

Açıklamada, "Bir kültür destekçisi ve aydın olan Osman Kavala'yı itibarsızlaştıran ve küçük düşüren bir dizinin devletin yayın kuruluşu olan TRT'nin dijital platformunda yayınlanmasından ciddi endişe duyulmaktadır" denildi.

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'GERÇEK DIŞI BİLGİLER VE KARALAMA'

Dizide Kavala hakkında gerçek dışı bilgilere ve karalamalara yer verildiği ifade edilen açıklamada şöyle denildi:

"Üstelik bu karalama, Kavala'nın Türkiye'de  25 Nisan 2022'de uydurma ithamlar temelinde haksız olarak müebbet tecrit hapsine hükmedilmiş olmasına rağmen yapılmaktadır. Hâlbuki bu karar daha kesinleşmemiştir ve söz konusu hüküm Almanya dâhil olmak üzere uluslararası devletler topluluğu tarafından kınanmaktadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Türk hükümetinden defalarca Osman Kavala'nın ve Selahattin Demirtaş gibi siyasi tutukluların derhal serbest bırakılmasını talep etmiştir."

Avrupa Birliği (AB), Alman hükümeti ve Almanya Dışişleri Bakanlığı ile tüm ilgili makamlara ve kurumlara çağrıda bulunulan açıklamada, "Bu kabul edilemez davranış ve propaganda konusunda endişelerini ifade etmelerini talep ediyoruz" denildi.

"Osman Kavala'yı devlet düşmanı olarak karalayan ve küçük düşüren bu dizi, AKP hükümetinin insani ve hukuki ilkeleri aşan yeni ve endişe verici bir hamlesidir" ifadesine yer verilen açıklamada, "Almanya'da da Türkçe konuşan geniş bir insan topluluğuna ulaşan TRT'nin gerçekler, tarafsızlık ve insan haklarını koruma hususunda bir sorumluluğu olduğu" hatırlatıldı.

Altı kuruluştan yapılan ortak açıklamada, dizi ile Türk toplumunun Kavala'ya karşı kışkırtılmak istendiği belirtilerek, "Bu yayın gazetecilik ahlakının ve tutukluların temel haklarına duyulması gereken saygının ihlalidir" denildi.

KAVALA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Söz konusu yayına altı yılı aşkın süredir tutuklu olan Kavala da tepki göstermişti. 

Kavala, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Kişi itibarını koruyan yasalardan kaçmak için hileye başvurulmuş, ismim açıkça kullanılmamış. Hukuksuz olarak cezaevinde tutulmam için kullanılan iddianamelerde olduğu gibi, bu dizide de gerçek olayların tahrif edilmesi yöntemine başvurulduğu, komplo teorileriyle suçlu olduğum algısı yaratmanın amaçlandığı anlaşılıyor... Kamu kaynaklarının bu amaç için kullanılmış olması beni yadırgatmadı. Beni şaşırtan ve bana üzüntü veren genç sanatçıların bu itibar suikastı projesinde yer almaktan rahatsızlık duymamaları" sözlerileriyle tepkisini dile getirmişti.

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