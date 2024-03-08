TRT muhabiri Türkçe soru sordu, Zelenskiy ilginç tepki verdi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, TRT muhabirinin Türkçe sorusunu anlamadı, İngilizce yanıt alamayınca muhabire güldü.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, bugün Türkiye'ye geldi. Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Zelenskiy, toplantı sonrası açıklamada bulundu.

Açıklamanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zelenskiy'in TRT muhabirine verdiği tepki dikkati çekti.

Türkçe soru soran TRT muhabiri, soruyu anlamadığını söyleyerek İngilizce sormasını istedi. Ancak muhabir Zelenskiy'in talebine karşılık veremedi.

İngilizce soru soramayan TRT muhabirine gülen Zelenskiy, "Bir kez daha deneyelim" dedi. Bunun üzerine muhabir sorusunu Türkçe sordu.

Etiketler
Ukrayna Türkiye Recep Tayyip Erdoğan
Erdoğan ve Zelenskiy görüştü: Barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız Erdoğan ve Zelenskiy görüştü: Barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız
ABD ve İngiltere'den Rusya'da yaşayan vatandaşlarına uyarı ABD ve İngiltere'den Rusya'da yaşayan vatandaşlarına uyarı
Ev kuşu olarak bilinen 3 burç... Onlarla dışarıda plan yapmanız zor Ev kuşu olarak bilinen 3 burç... Onlarla dışarıda plan yapmanız zor
Kireç uzmanı açıkladı... Ev hanımlarının işi kolaylaşacak. Kettle temizliğinin tek ilacı... Kireç uzmanı açıkladı... Ev hanımlarının işi kolaylaşacak. Kettle temizliğinin tek ilacı...
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den kritik uyarı: Kar geliyor! Kar geliyor!
Türkiye'de en yaşanılabilir 10 şehir: Forbes o illeri açıkladı Türkiye'de en yaşanılabilir 10 şehir
ORC Araştırma'dan 4 şehirde seçim anketi: İşte oy oranları ORC Araştırma'dan 4 şehirde seçim anketi
Aynı anda 5 hortum çıktı! Kentte korku dolu anlar Aynı anda 5 hortum çıktı!
İmamoğlu mu, Kurum mu? İşte AKP'nin masasındaki anket sonuçları İşte AKP'nin masasındaki anket sonuçları