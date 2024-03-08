TRT muhabiri Türkçe soru sordu, Zelenskiy ilginç tepki verdi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, bugün Türkiye'ye geldi. Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Zelenskiy, toplantı sonrası açıklamada bulundu.

Açıklamanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zelenskiy'in TRT muhabirine verdiği tepki dikkati çekti.

Türkçe soru soran TRT muhabiri, soruyu anlamadığını söyleyerek İngilizce sormasını istedi. Ancak muhabir Zelenskiy'in talebine karşılık veremedi.

İngilizce soru soramayan TRT muhabirine gülen Zelenskiy, "Bir kez daha deneyelim" dedi. Bunun üzerine muhabir sorusunu Türkçe sordu.