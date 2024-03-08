ABD ve İngiltere'den Rusya'da yaşayan vatandaşlarına uyarı

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, Rusya'da yaşayan vatandaşlarına 48 saat boyunca büyük etkinliklerden uzak durması yönünde tavsiyede bulunuldu.

ABD ve İngiltere'den Rusya'da yaşayan vatandaşlarına uyarı

ABD’nin Moskova Büyükelçiliğinin resmi internet sitesinden Rusya’daki ABD vatandaşları için uyarı yapıldı.

Açıklamada, aşırılık yanlılarının Moskova’da konser gibi büyük etkinlikleri hedef alabileceği ifade edildi. Söz konusu tehlike nedeniyle ABD vatandaşlarının 48 saat boyunca büyük etkinliklerden uzak durması yönünde tavsiyede bulunuldu.

ABD vatandaşlarının kalabalıklardan kaçınması, güncel bilgiler için yerel medyayı takip etmesi istendi.

İNGİLTERE'DEN SEYAHAT UYARISI

İngiltere’nin Moskova Büyükelçiliğinden de benzer yönde uyarı geldi. Yapılan açıklamada ABD büyükelçiliğinin uyarısı hatırlatılarak, "İngiltere vatandaşlarına Rusya’ya seyahat etmemelerini tavsiye ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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